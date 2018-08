Újabb magyar autósport siker: Volentér Balázs LMP autóval nyert futamot

A jól sikerült teszt után élesben is kipróbálta a Le Mans-i 24 órás versenyen is használt LMP3-as modellt Volentér Balázs. A magyar versenyző ráadásul rögtön győzelemmel mutatkozott be a Közép-Európa Zóna Bajnokságon, a SzlovákiaRingen.

A cseh Janík Motorsport színeiben teljesített endurance-versennyel a magyar pilóta sporttörténelmet írt, hiszen ő az első magyar, aki LMP autóval állhatott rajthoz. A fiatal tehetség korábban csak sprintfutamokon vett részt, így komoly kihívás volt a számára az egyórás megmérettetés. Igaz, már az első perctől látni lehetett, hogy érzi az autót, hiszen a legelső szabadedzést megnyerte, majd a pénteki időmérőn egyetlen körrel, a hétvége legjobb idejét futva az abszolút pole pozíciót is bezsebelte, azután jöhetett a futamgyőzelem.

„Fantasztikus hétvége volt! Már csütörtökön látszott, hogy jó a tempónk, de azt is tudtuk, hogy nem lesz egyszerű. Az időmérőn már az első körben megfutottam a hétvége legjobb idejét, amin még tudtam volna tovább is javítani, ha nem hibázok. Az igazi mélyvíz viszont csak ezután következett: a megbeszélt stratégia szerint én kezdtem a futamot, de karrierem alatt még sosem csináltam repülő rajtot. A mellőlem induló GT3-as autók jóval erősebbek voltak, és a hosszú célegyenesnek köszönhetően ki is jött az erőfölényük, így a start után végül az 5. helyre sikerült besorolnom - de a kategóriában megtartottam a vezető pozíciómat. Ezután elkezdtem levadászni az előttem lévő autókat, de nem volt könnyű dolgom, ugyanis nagyon kellett vigyáznom a gumikra, mivel a többiekkel ellentétben mi egyetlen garnitúrával teljesítettük a versenyt.