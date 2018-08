Györfi Alen tesztekkel készült a bajnoki címért folyó csatákra

Rövidesen folytatódik Györfi Alen számára a 2018-as szezon az Alpok-Adria Sorozatban. Miután a korábbi Európa-bajnok legutóbb kettős győzelmet aratott Rijekában, a H-Moto Team versenyzőjének ismét esélye van az összetett bajnoki cím megszerzésére. A minél jobb felkészülés érdekében a következő futam helyszínén, Spielbergben, illetve a Hungaroringen is tesztelt.

Alen – aki a hazai utánpótlás tehetségeit segítve megalapította saját egyesületét, a Forty Racing-et – helyzete abszolút nem könnyű az idei szezonban. A H-Moto Team korábbi Európa-bajnoka ugyanis hiába aratott kettős győzelmet egyik kedvenc pályáján, Rijekában legutóbb, miután korábban rendre a dobogó második fokára állhatott fel, így az Alpok-Adria Sorozat Superstock 600-as összetett bajnoki címéért bizony hatalmasat kell motoroznia az év hátralévő futamain. Ennek érdekében előbb a következő verseny helyszínén, a Red Bull Ringen tesztelt, ahol a legoptimálisabb beállítások megtalálása volt a célja, majd ugyancsak pályára gurult a Hungaroringen, ahol csapata egyik ifjú tehetségével, Varga Tibivel edzett. A két teszt adatai alapján Alen úgy véli, akár már Spielbergben képes lehet a rijekai eredményének megismétlésére.

„A hétvégén elsősorban a Red Bull Ringen volt a fontos, hogy tesztelhessek, hiszen legközelebb itt folytatódik az Alpok-Adria Sorozat, ráadásul még sosem körözhettem ezen a pályán. Remekül alakultak a dolgok, ráadásul olyan környezetben készülhettem, hogy amikor először kigurultam a boxból, hirtelen azt sem tudtam, merre menjek, olyan igényes és kulturált, sőt, gyönyörű a spielbergi pálya. Maga a teszt nagyon jól alakult, elértük a célunkat, és van egy olyan alapbeállításunk, amire majd építkezhetünk a versenyhétvége során. A köridők folyamatosan javultak, én is egyre jobban éreztem magam a Yamahán. A Hungaroringen a kilométereket gyűjtöttem elsősorban, így felszabadultan motorozhattam. Persze kipróbáltunk egy-két apróságot, és úgy tűnik, használni tudom az itteni tapasztalatokat is élesben. Ezúttal nem egyedül motoroztam, hiszen csapatom egyik ifjú tehetsége, Varga Tibi is velem rótta a köröket, ő is készült a spanyol utánpótlás bajnokság folytatására. Nagyon élvezte, hogy nagypályán motorozhat, és a nap végére a fejlődés is látható volt a köridőkből. Bízom abban, hogy mindkettőnk számára hasznosnak minősül az itt eltöltött nap" – mondta Győrfi Alen motorversenyző.