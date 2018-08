Szabó Krisztián hétvégén debütál az Euro RX-ben

Jól ismert közeg, új géposztály, új csapat, új autó: érthető, hogy a kétszeres ralikrossz Európa-bajnok a megszokottnál jobban izgul Loheac előtt, ahol bemutatkozik a kontinensbajnokság Supercar kategóriájában.

Szabó Krisztián, a Super 1600 kategória 2016-os és 2017-es bajnoka – korábbi autókrossz Európa-bajnok – az év első versenyein is jelen volt a ralikrossz-Eb-n, de akkor új minőségben, a Volland Racing versenymérnökeként. Versenyzőként utoljára a tavalyi szezonzárón indult, melyen második címét szerezte. Szeptember 1-2-án, a franciaországi Loheacban tér vissza a pályára, kategóriát lépve és az Európa-bajnokság Supercar osztályára – Euro RX vagy ERX – váltva - áll az Origóhoz eljuttatott hírlevelében. Korábban magyar, német és lett bajnoki futamokon felkészülésként már versenyzett az összkerekes, kétliteres turbós kategóriában, de a francia lesz első nagy nemzetközi versenye a ralikrossz csúcsautóival és Mattias Ekström csapata, az EKS színeiben, amely alakulathoz a szezon utolsó két fordulójára csatlakozott.

„Izgulok! Persze minden verseny előtt így van, de most kicsit jobban. Hiszen új a csapat, az autó, a mezőny, minden új, amit plusz kihívásként élek meg" – nyilatkozta a verseny előtt Szabó Krisztián, aki korábban világbajnokságon futó Audi S1 Supercarral versenyez. „Az autóval és a csapattal sikerült megismerkednem, amennyire lehetett. Két napot teszteltem velük Rigában, majd Svédországban jártam egy rajtteszten. A pálya, amit a 'ralikrossz templomaként' szoktak emlegetni, fekszik nekem, az elmúlt két évben S1600-ban nyertem itt, tavaly különösen emlékezetesen, mind a négy kvalifikációs futamon, az elődöntőben és végül a döntőben is első lettem. Most így elsőre persze ez nem célom, de szeretnék jó eredményt elérni. Részleteiben ismerek mindent, a csapatot, autót, pályát és sportot, egyben még meglátjuk."

Az Euro RX felhozatala különösen kemény, mivel feltörekvő pilóták és világbajnokságot is megjárt versenyzők egyaránt megtalálhatók a rajtrácson: „A pontversenyt vezető Reinis Nitiss és a tavalyi bajnok, Anton Marklund a vb-ről érkeztek, Cyril Raymond pedig RX2-es bajnok és komoly támogatással versenyez. Ismerem őket, de közülük egyedül Super 1600-as riválisom, Ulrik Linnemann ellen versenyeztem az élmezőnyből. Ahogy én láttam eddig a Supercar mezőnyét, eléggé agresszívak, nagy csetapaté szokott lenni a futamokon. Próbálok kimaradni belőle, ahogyan eddig is."

„Egy kisebb változás lesz a program is: már pénteken kezdünk egy szabadedzéssel, szombaton lesz ismét egy szabadedzés és két kvalifikációs futam, vasárnap pedig még két kvali, az elődöntő és a döntő. A Super 1600-ban azt szoktam meg, hogy edzés és három kvali volt szombaton, a maradék három futam pedig vasárnap. Igyekszem minél előbb felvenni a ritmust. A célom, hogy végig ott legyek, tehát a döntőbe mindenképpen szeretnék bejutni, ott pedig jó lenne egy dobogós helyet megszerezni" – jelölte meg az első három helyezés egyikét a debütáló versenyen az EKS pilótája.