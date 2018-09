Álomszerűre sikerült Szabó Krisztián bemutatkozása

A kétszeres Super 1600-as Európa-bajnok Szabó Krisztián most hétvégén mutatkozott be Mattias Ekström csapata, az EKS színeiben. A magyar versenyző az Euro RX negyedik fordulóján, a franciaországi Loheacban egész hétvégén az élmezőnyben autózott az Audi S1 Supercarral, végül dobogóra is állhatott.