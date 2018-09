Augusztus közepén törte darabokra versenyautóját az IndyCarban szereplő Robert Wickens. A pennsylvaniai Long Pondban, a Pocono Raceway nevű pályán történt a karambol, az IndyCar Series 14. futamán. A család közleménye szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy tényleg csoda, hogy életben van.

A kanadai autójának jobb első kereke hozzáért a mellette haladó Ryan Hunger Reay kocsijához, mindketten kipördültek, és rendkívül szerencsétlenül a falnak csapódtak, mutatjuk:

Először úgy tűnt, néhány töréssel megúszta a balesetet, de a család friss közleménye szerint ennél jóval komplikáltabb a helyzet. Az autosport.com azt írja, Wickensnek eltört a gerince a felső háti szakaszon, megsérült a gerincvelője is, de hogy milyen súlyosan, az még nem ismert.

Eltört a nyaka, síp- és szárkapocscsontja mindkét lábán, többszörös törései vannak mindkét kezén és a jobb karján is, eltört négy bordája és az egyik könyöke, valamint tüdőzúzódást is szenvedett. Több műtéten is átesett már, de már önállóan lélegzik, és hamarosan egy rehabilitációs intézetben folytatják a kezelését.

Csapata, a Schmidt Peterson Motorsports közölte, fenntartják a versenyző helyét és visszavárják, bármeddig tartson is a felépülése.