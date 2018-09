Nem kellene csalódottnak lennem, de mindig jobbat akarok

A kétszeres kamion Európa-bajnok Kiss Norbert 2018-ban harmadik bajnoki címére hajt a Tankpool24 csapat Mercedes versenykamionjával. A szezon alatt az Origón vezetett blogjában osztja meg érzéseit és gondolatait a versenyhétvégék előtt és után. Az idény legutóbbi fordulóját, a nyári szünet utáni első versenyhétvégét a csehországi Mostban rendezték, ahol Kiss egy második, egy harmadik, egy negyedik és egy ötödik helyet szerzett.

Mindenképp többre számítottam, a legutóbbi versenyhétvégén, mert az augusztus eleji teszten valahogy jobban nézett ki az egész, jobban működött a fejlesztés. Ugyanazzal a programmal építettük az én motoromat, amivel a csapattársamét, mégsem sikerült teljesen egyformára a kettő. Az enyém valamiért nagyon füstölt, a csapattársamé nem. Nem tudjuk, melyik a jó: lehet, hogy az enyém, mert ugyanakkora jelre az én motorom több üzemanyagot kap, de egyelőre nem egyértelmű, hogy mi történik.

Versenyhétvégén viszont nincs elég idő, hogy ezt kibogozzuk, kicsit elvesztünk emiatt Mostban. Kerestük a megoldást, próbáltuk külön beállítani a két autót, az enyémen sikerült is megszüntetni a füstölést, egész normálisan ment, de valahogy hiányzott az az átütés, amit a teszten éreztem, hogy meglehet. Talán emiatt vagyok egy nagyon picit csalódott, ugyanakkor ez nem a világ vége, voltunk már rosszabb helyzetben is.

Ez most egy olyan időszak, amikor folytatnunk kell a munkát, be kell hangolnunk. Hétfőn ezt szerettük volna, de az eső miatt nem tudtunk rendesen tesztelni. Kaptunk egy harmadik fajta szoftvert, amit kipróbáltunk, megjegyeztük a tapasztalatokat, és ezek alapján tudunk majd továbblépni Belgiumban.

Összességében nem volt rossz a hétvége: jól mentünk, jót mentünk, segített az eső, annak ellenére, hogy megint kaptunk mindenféle büntetést az időmérő után. Ezeken kell még javítanom, hogy kevesebb legyen a büntetés. Most azért soroltak hátrébb három rajthellyel, mert az első időmérőn többen is sárga zászló alatt javítottunk szektoridőt - valójában nem azért gyorsultunk, mert figyelmen kívül hagytuk a sárga zászlót, hanem azért, mert száradt fel a pálya. Így a második helyett az ötödik helyről indulhattam, de ha még óvatosabb vagyok, és engem nem büntetnek meg, akkor akár a pole is az enyém lehetett volna.

Így is ez volt a szezonban a második legsikeresebb hétvégénk, 35 pontot szereztem. Ott voltunk közel a futamgyőztesek mögött. Nem kellene csalódottnak lennem, de benne van a véremben, hogy mindig jobbat és jobbat és jobbat akarok, emiatt nem vagyok soha teljesen elégedett.

Belgiumtól még többet várok, ott tavaly is egész ügyesek voltunk. Remélem, hogy még erősebbek leszünk és tudunk javítani, szeretnék végre futamot nyerni, szeretnék gyorsabb lenni, mindenképp ezen dolgozunk. Pénteken finomhangolással folytatjuk majd a munkát a motorszoftverrel, szeretném, ha sikerülne kihozni a plusz lóerőket a motorból. Nem behozhatatlan a hátrányunk, nincs veszve semmi.

Belgium után Le Mans következik, ott is jól mentünk tavaly, a szezonzáró Jaramában nyerni is tudtunk. Bekerült egy másik első híd is a kamionba, amitől még várok némi javulást, éreztem is, hogy jobb volt, mint előtte. Szóval van egy csomó jó dolog, de össze kell még állnia a csomagnak.

Ezért szeretem a kamion Eb-t, ebben hasonlít a Forma-1-re: folyamatos próbálgatásról szól, a csapatok maguk építik az autót, a saját kezünkben van a sorsunk. Nagyon szeretem ezt a fejlesztési versenyt is, remélem, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy a rengeteg ötletet meg tudjuk valósítani. Elég kockázatos játék ez, mert ugye előre nem tudni, hogy mibe éri meg pénzt fektetni. Teljes gőzzel előre!