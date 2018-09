Mick Schumacher ugyanazt a DTM-es autót vezetheti, amit Kiss Norbert

A hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher is pályán lesz német túraautó-bajnokság nürburgringi hétvégéjén. Nemcsak saját sorozatában, a betétfutamként rendezendő Forma-3-ban, hanem egy DTM-taxiban is láthatják a nézők a 19 éves német versenyzőt. Ugyanabban az autóban, amit a sorozat magyarországi állomásán a kétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Kiss Norbert is tesztelt.