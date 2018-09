Nyíregyháza lesz a magyar autó-motorsport új fellegvára

Rali Eb- és ralikrossz világbajnoki futamra pályázik Magyarország - jelentette be Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, valamint Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Utóbbival összefüggésben új, multifunkcionális aréna építése kezdődik állami támogatással Nyíregyházán, hogy új lendületet adjanak az autósportnak.

"Évek óta kiemelkedően népszerű nemzetközi autósport eseményeket rendez Magyarország: salakmotor, motokrossz Eb, Forma-1, túraautó-világkupa- és világbajnokság, kamion Európa-banokság, melyek mellett további nemzetközi eseményeket rendezhetünk" - közölte Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár.

Ahhoz, hogy további nemzetközi sorozatoknak is otthont adhassunk, a kormány támogatja egy 21. századi sportcentrum építését. A projekt fő célkitűzése, hogy Mogyoród mellett legyen egy másik multifunkcionális központ, mely a legmodernebb körülményeket teremti meg a sportágnak. A Nyíregyházára tervezett komplexum Forma-1-es futamon kívül mindenre alkalmas lesz. A tervek szerint világ- és Európa-bajnoki futamok mellett folyamatosan kínál majd helyszínt tesztekhez, pályanapokhoz, valamint vezetéstechnikai központ is létesül a centrumban, csakúgy, mint egy ötven szobás szálloda, egy étterem és egy konferenciaközpont is.

"A szóba jöhető ingatlanokat már vizsgálják, decemberben kerül vissza a hatástanulmány a kormány elé, az azután születő kormányhatározatban lesznek majd konkrét dátumok" - tette hozzá Szabó Tünde államtitkár.

Szintén a térséget érinti, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a kormány támogatásával pályázott a rali Európa-bajnokság egyik futamának megrendezésére. "A pályázat a 2019-23 közötti éveket fedi le, a Zemplénben, a Tokaji-hegységben, nyíregyházi központtal tervezzük a futamot. 150 páros indulása várható, 20-50 ezer néző is lehet. Erről a Nemzetközi Automobil Szövetség világtanácsa hozza meg a döntést decemberben" - mondta az államtitkár.

Az MNASZ elnöke, Oláh Gyárfás beszélt arról is, hogy győztes pályázat esetén a sorozat, tehát a rali Európa-bajnokság utolsó fordulóját rendezhetjük meg. "Ez nagyon meghatározó, hiszen sokszor ezeken a hétvégéken dől el a bajnoki cím" - hangsúlyozta Oláh Gyárfás.

A szövetségi elnök a távlati tervek között említette, hogy a világszerte egyre népszerűbb ralikrossz-vb (WRX) egyik futamát is Magyarország rendezné, a Nyíregyházán létesítendő központban. "A sorozat a fellegekben jár, nagy nevekkel zajlik a világ 12 pontján, ehhez pályára van szükség, ami megfelel a 21. századi követelményeknek, jó helyen van, kiszolgálja a médiát és a nézőket - a Nyíregyházán épülő komplexum ezt segíti majd."