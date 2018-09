Az olasz TCR-ben is rajthoz áll a magyar M1RA

A TCR Italyban is bemutatkozik Michelisz Norbert csapata a M1RA. Az áprilisi, szabadkártyás WTCR indulás, valamint az egész szezonos TCR Európa-kupa mellett így ez lesz a harmadik sorozat, melyben elindul a magyar alakulat. Az olasz TCR-ben egy olasz versenyzőt segítenek ki, aki az előző fordulóban úgy összetörte a versenyautóját, hogy csak a M1RA támogatásával tudja befejezni a szezont.

Nicola Baldan két hétvégével a TCR Italy vége előtt a negyedik helyen áll a bajnokságban. A legutóbbi, imolai fordulóban komoly balesetet szenvedett, Hyundai i30 N TCR-es versenyautója összetört, ezért állapodott meg a M1RA-val, hogy amíg még van esélye, tovább küzdhessen a bajnoki címért. Megtisztelő, hogy egy TCR-bajnoki címért harcban lévő pilótának segíthetünk a céljai valóra váltásában, az egész csapat izgatottan várja az olaszországi kihívást" – árulta el Bári Dávid csapatvezető.

"Az imolai balesetem után azt hittem, hogy a szezonom véget ért. Az egyetlen célom az volt, hogy felépüljek, mert megsérültem, és bizony be kell valljam, hogy meg is rémültem. Aztán Bári Dávidon és a M1RA-n keresztül jött a lehetőség, hogy be tudjam fejezni a szezont. Nem mondhattam nemet. Mindennél jobban vissza akartam térni, amilyen gyorsan csak lehet" – jegyezte meg Nicola Baldan.

A M1RA most hétvégén, vagyis szeptember 14-16-án mutatkozik be a TCR Italyban, Vallelungában. A TCR Európa-kupa pedig egy héttel később, szeptember 22-én Monzában folytatódik.