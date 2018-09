DTM-es nagyágyú ugrik be Michelisz sorozatába

Mind a négy ázsiai hétvégén indult Timo Scheider a túraautó-világkupában. A kétszeres DTM-bajnok az ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR-ét vezeti majd a francia Yann Ehrlacher és az argentin Esteban Guerrieri csapattársaként.

A ralikrossz vb-n (WRX) is induló 39 éves versenyző először a szeptember végi ningbói hétvégén mutatkozik be, majd egy héttel később Wuhanban, végül októberben Suzukában, és novemberben, Makaóban is rajthoz áll a szezonzáró fordulóban.

A csapatmenedzser bízik benne, hogy a tapasztalt Scheider segítségével elhozzák a WTCR bajnoki címét. "Az évadzáró makaói hétvégére fókuszálunk, szóval az előtte lévő három hétvége egyfajta felkészülésnek tekinthető, mivel már nincs lehetőség tesztelni az autót, hiszen az úton van Ázsiába" - tette hozzá Dominik Greiner.

Timo Scheider tizenhat szezonban versenyzett a német túraautó-bajnokságban, a Münnich Motorsportot pedig jól ismeri, hiszen a csapattal vesz részt a WRX-ben.

"Komoly kihívás ez nekem, hogy az év közepén csatalkozom a sorozathoz úgy, hogy nincs nemzetközi versenytapasztalatom elsőkerék meghajátsú autókkal, ráadásul egyik pályát sem ismerem. A két kínai és a japán helyszín leginkább a tanulásról szól majd, hogy a makaói bemutatkozásom a lehető legjobban sikerüljön" - nyilatkozta a német versenyző.

Scheider a WTCR előtt most hétvégén, szeptember 14-16-án a ralikrossz vb-n, Rigában áll rajthoz, majd következik a túraautó világkupa.

A WTCR négy ázsiai helyszínre látogat idén:

szeptember 28-30.: Ningbo, Kína

október 5-7.: Wuhan, Kína

október 26-28.: Szuzuka, Japán

november 15-18.: Makaó