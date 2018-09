Kamion-Eb: kiélezett a csata, Kiss Norbert bízik a jó folytatásban

Egyre kiélezettebb a csata az FIA ETRC kamion versenyzői között, akik a hétvégén Belgiumba, Zolderba látogatnak.

Az elkövetkezendő egy hónapban három versenyhétvége is lesz, így most már a bajnoki címről akár a legapróbb hiba is dönthet. A volt Forma 1-es versenypálya elég veszélyes, ahogy láthattuk az elmúlt években is. Kicsi bukóterek és betonfalak övezik, ezért érdemes óvatosnak lenni. De Kiss Norbertnek fekszik a helyszín és 2017-ben is futamgyőzelmet ünnepelhetett itt, és bízik is a jó folytatásban.