Ralikrossz-Eb: két futamot nyert, de a döntőben hibázott Szabó Krisztián

Győzelem a Q3-ban és az elődöntőben: Szabó Krisztián magasabb sebességi fokozatba kapcsolt Rigában vasárnap, a döntőben azonban ő húzta a rövidebbet egy ralikrosszos akció folyamán, ezért a végeredményben csak 6. helyen rangsorolták az Euro RX szezonzáróján.

Nem alakult zökkenőmentesen a kétszeres Super 1600-as ralikrossz Európa-bajnok Szabó Krisztián számára a lettországi versenyhétvége. A Supercar Európa-bajnokság (Euro RX) mezőnyében a szombati első kvalifikációs futamon 4. helyen zárt egy gyengébb rajtból kifolyólag, a másodikat pedig 8. pozícióban fejezte be technikai hiba miatt. A versenyhétvége második napján azonban a Mattias Ekström nevével fémjelzett EKS-nél versenyző magyar pilóta elkapta a fonalat. A Q3-ban 1. helyen zárt, a Q4-ben alig lemaradva lett 2. helyezett. A köztes eredménylista 3. pozíciója 2. rajthelyet ért az első elődöntőben, amelyet szintén az élen fejezett be. Az utolsó felvonásig, a döntőig minden a lehető legjobban alakult.

„A Q2 nyolcadik helye után a Q3-ban gyengébb csoportba kerültem, ezért a győzelem volt a célom, ami sikerült is, mind a csoportot, mind az összesítést viszonylag nagy különbséggel megnyertem" – összegezte az eseményeket az Audi S1-gyel versenyző Krisztián. „A Q4-ben már az első helyről indultam a leggyorsabbak között, és a csoportot szintén megnyertem, az összesítésben pedig mindössze 18 ezredmásodperccel kaptam ki. A második helyről az elődöntő rajtját is jól elkaptam, elsőként fordultam, onnantól végig vezettem, és megnyertem ezt a futamot is."

A döntőt második helyről kezdte meg – a szabályok alapján a két elődöntő győztesei közül azé a pole-pozíció, aki előrébb végzett a köztes eredménylistán –, jó helyzetben ahhoz, hogy megvalósítsa célját: a debütáló francia versenyen szerzett 2. helyezésen javítson egyet. Egy „ralikrosszos akcióból" viszont ő jött ki vesztesként, így a lett hétvégét csak a 6. helyen zárta, mivel a végeredményt a legjobb hat között a döntő sorrendje határozza meg, függetlenül az előzményektől.

„Másodikként fordultam el, a következő kanyarok egyikét viszont kicsit elhibáztam, be tudott bújni mellém a harmadik. Volt ott egy kis ralikrosszos akció, amiben én húztam a rövidebbet. Az ötödik kanyarban kicsúsztam, onnantól pedig csak követni tudtam a mezőnyt. Beismerem, hogy nagyon akartam, ezért elkövettem egy apró hibát, amit kihasználtak a többiek, és odalett a döntő. A rövid futamok miatt ez benne van a ralikrosszban, most én voltam az, aki hibázott. Összességében a mai nap sokkal jobban sikerült, mint a tegnapi, legalábbis a Q3, Q4 és elődöntő hármasa, így elégedetten tekinthetek vissza a napra" – mondta Szabó Krisztián, aki annak ellenére, hogy csupán két versenyen indult a Supercar osztály újoncaként, elég pontot gyűjtött, hogy a 8. pozícióban zárja az éves összetettet.

A lett verseny eredménye (Euro RX): 1. Reinis Nitiss (lett, Ford Fiesta); 2. Cyril Raymond (francia, Peugeot 208); 3. Anton Marklund (svéd, Volkswagen Polo); 4. René Münnich (német, SEAT Ibiza); 5. Sondre Evjen (norvég, Volkswagen Polo); 6. Szabó Krisztián (magyar, Audi S1).

Az összetett eredménye 5/5 verseny után (Euro RX): 1. Reinis Nitiss (lett, Ford Fiesta) 135 pont; 2. Anton Marklund (svéd, Volkswagen Polo) 101; 3. Cyril Raymond (francia, Peugeot 208) 100; ... 8. Szabó Krisztián (magyar, Audi S1) 47.