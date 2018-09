Első versenyén kigyulladt az autója, aztán Európa-bajnok lett

Ötszörös Európa-bajnok, két kisfiú édesapja, volt már az év közép-európai tehetsége az Nemzetközi Automobil Szövetségnél (FIA). Szabó Krisztián még csak 26 éves, mégis tudatosan és határozottan építi autóversenyzői karrierjét. Idén a kétszeres DTM-bajnok Mattias Ekström csapatában próbálhatta ki magát, és mindössze két hétvégén annyi pontot szerzett, hogy összetettben nyolcadik lett az Európa-bajnokságon. Fiatal kora és elképesztő rutinja ellenére még mindig izgul a versenyek előtt. Szülei a szezonzáró rigai fordulóra is elkísérték, a helyszínen meséltek az Origónak arról, hogy milyen az, amikor az autóversenyzésről szól egy család élete.

Lelkes, alapos és figyelmes idegenvezetőként fogadta a magyarokból álló kis különítményt a rigai ralikrossz pályánál Szabó Krisztián édesapja, Szabó László. Minden fontos információt megtudtunk tőle, mi merre van a pályán, hogy alakul a program, mikor mi történik, mikor hol kell lennünk. Bármikor, bármilyen kérdéssel személyesen és telefonon is bátran kereshettük, minden szavából érezni, hogy imádja ezt az egészet. A hétvégi események után már kicsit nyugodtabb körülmények között, Mattias Ekström csapatánál, az EKS-nél beszélgettünk a Szabó család történetéről.

Ha egy családi vállalkozásként fogjuk fel ezt az egészet, akkor humán menedzserként mutatnám be magam. Krisztiánnal abban maradtunk, hogy ő arra koncentrál, hogy a felkészülése és a versenyzése a legmagasabb szintű legyen, az én felelősségem pedig, hogy a háttérben intézzem a dolgokat. A stratégiát Krisszel közösen állítjuk össze, de a szakmai irányt ő diktálja, ő mondja meg, merre menjünk, én pedig összerakom az ehhez szükséges hátteret" - foglalta össze a feladatok leosztását Szabó László. A családi együttműködéseket általában jellemző nehézségek - elmondása szerint - őket nem érintik, mert jól láthatók a határok, amiket tiszteletben is tartanak. "Elfogadom, hogy van, amibe nem szólhatok bele, mert az olyan különleges egyéniségeknek, mint amilyen a fiam, fontos, hogy megvalósíthassák saját magukat." Amikor arról kérdezzük, mennyire szól a versenyzés a fiáról, Krisztiánról, és nem esetleg az édesapa titkos, megvalósítatlan álma-e mindez, határozott nemmel válaszol. Ez nem az én álmom, ez nem az én vágyam. Sőt! Mivel síelőként sokáig versenyeztem, és tudtam, mennyire nehéz a professzionális versenyzés, kifejezetten nem akartam, hogy a gyerekeim versenyezzenek."

Az autókrossz biztonságosnak tűnt

Az események azonban végül máshogyan alakultak, a szinte kötelező családi outdoor tevékenységekből mostanra elértek a ralikrossz-világbajnokság kapujához. Krisztián síelőként több diákolimpiát és bajnoki címet is megnyert, szeretett volna quaddal is versenyezni, de azt szülei veszélyesnek találták, így kompromisszumos megoldásként az autókrossz mellett döntöttek. "Az első autókrossz-versenyén kigyulladt az autója, ennyit a biztonságos szakágról. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges, az egész család beállt mögé, ő pedig nagyon jó érzékkel látta meg, merre kell továbblépnie" - emlékszik vissza Szabó László. Krisztián az autókrosszban eltöltött első teljes szezonjában bajnok lett, amit 2009-ben, 2010-ben és 2013-ban három Európa-bajnoki cím követett. Az eredmények alapján teljesen indokolt volt, hogy máshol is nézelődjenek, így lett az autókrosszból ralikrossz. "Krisz kinézte magának a Volland Racinget, mert úgy látta, hogy ott érdemes lehet próbálkozni. Nem volt könnyű bekerülni a ralikrossz-Eb Super 1600-as mezőnyébe, de egy szerencsés pillanatban ott voltunk, onnantól még professzionálisabb munkára váltott Krisz.

Nemrég pedig az is elhangzott tőle, hogy apa, ez már nem hobbi, ez kőkemény meló." A kemény munka meg is hozta az eredményeket: Krisztián 2016-ban és 2017-ben Európa-bajnok lett Supercar 1600 kategóriában, valamint megkapta az év közép-európai tehetsége díjat az FIA-tól. 2018-ban mérnökként dolgozott a Volland Racingnél, majd az év második felében jött a lehetőség, hogy kategóriát lépve Mattias Ekström csapatánál (EKS) tesztelhesse az Audi S1 EKS RX-ét. Igen, egy kétszeres DTM-bajnok, világhírű versenyző csapatánál. A teszt olyan jól sikerült, hogy a magyar versenyző az Európa-bajnokság utolsó két fordulóján az EKS színeiben indulhatott. Franciaországban második lett, Rigában fantasztikus teljesítménnyel jutott a döntőbe, ahol az első sorból indult, de hibázott, így mindössze hatodikként zárt. Viszont így is, összesen két hétvége alatt annyi pontot szerzett, hogy összetettben nyolcadik helyen fejezte be az Európa-bajnokságot.

Krisztián édesapja elárulta azt is, hiába ért véget a sorozat, a pihenésre még várni kell: "A tervezett menetrend szerint megyünk előre. Nem dőlünk hátra, különböző versenyekkel és promóciós rendezvényekkel vezetjük le a szezont. Bármit megtennék, meg is teszek a sikeréért, de nem tenném mindezt, ha nem látnám, hogy tehetséges" - árulja el Szabó László, de a mondatot már úgy fejezi be, hogy közben kikiséri a magyar szurkolók utolsó csoportját is az EKS főhadiszállásáról.

Anya izgul és meghatódik

Miközben Krisztián az autóban, édesapja pedig valahol a pálya szélén tölti a hétvégét, az édesanya is a közelben van. Szabó Anita felel Krisztián korábbi csapata, a Volland Racing étkeztetéséért, de a versenyek között igyekszik nem zavarni a fiát. Csütörtöktől vasárnap estig tart a munka ilyenkor, általában reggel hattól este tizenegyig a pályán vagyunk. Reggelit, ebédet és vacsorát készítünk a csapatnak. Szerencsére úgy áll össze a napirend, hogy legyen időnk megnézni Krisz futamait. Mindig izgulok, hogy jó helyezést érjen el. Nagyon nehezen viseli a kudarcot, képtelen feldolgozni, ha valami nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna. Teljesen mindegy, hogy mit csinál, mindig meghatódom, elpityeredem, még akkor is, ha visszanézek egy-egy versenyt a tévében. Soha nem mondtam neki, hogy csinálja, vagy ne csinálja, ezeket a döntéseket egyedül hozza meg, nem szólok bele a magánéletébe semmilyen szinten. Igyekszem jó anyósa is lenni Krisztián menyasszonyának."

Anyaként eközben próbál láthatatlan lenni, versenyhétvégéken szinte alig találkozik fiával, amit Krisztián is megerősít. "Most, hogy az EKS-nél mehettem, a szüleim csak családtagként voltak jelen, egész hétvégén szinte nem is láttam őket, inkább otthon segítenek. Édesapámmal sok mindennel kapcsolatban más véleményen vagyunk, makacsak vagyunk mindketten, de azt el kell ismernem, hogy ő az eladásban nagyon jó. Ezért is bíztam rá a szponzorkeresést, az üzleti ügyek nagy részét. Hogy mit tanulnék meg tőle szívesen? A kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást, ez is nagyon megy neki, én meg inkább magamnak való vagyok. A menyasszonyom és a gyerekeim társaságában érzem magam a legjobban, de nagyon szeretek egyedül is lenni, az autóban vagyok leginkább önmagam." A kérdésre, hogy mindezt hogyan tudja kamatoztatni a versenyzésben, meglepő őszinteséggel árulta el. "A versenyautóban más ember vagyok. Nagyon izgulok a rajtok előtt, de a sportpszichológusommal rájöttünk, hogy ebből a stresszből előnyt tudok szerezni, hozzárak a teljesítményemhez.

Ha túlságosan leküzdeném ezt az izgalmat, akkor már nem tekintenék kihívásként az előttem álló feladatra, onnantól nem érdekelne, és nem is lennék jó. Amikor viszont fontos és kell, másodpercekkel is tudok nyerni, de például volt olyan, hogy úgy álltam rajthoz, hogy már a zsebemben volt a bajnokság, utolsó is lettem a futamon." A pozitív stressznek is tekinthető teher mellett azonban van még valami, ami folyamatosan előrébb viszi Szabó Krisztiánt. "Ritkán vagyok elégedett. Mindig találok valami hibát, valamit, amin lehetne javítani, legtöbbször magamban. Egyetlen egy embernek akarok megfelelni, magamnak. Magamnak viszont soha nem fogok megfelelni, ezzel jól megnehezítem a saját helyzetemet."

A tervek szerint Szabó Krisztián jövőre újra teljes szezont megy a ralikrossz-Eb-n, aktuális csapatfőnöke, Mattias Ekström pedig egyenesen a jövő év Európa-bajnokát látja benne. A kétszeres DTM-bajnok svéd versenyző így mutatta be a magyar pilótát a csapat vendégeinek: "Rolf Vollandnak igaza volt, amikor Krisztián tehetségét dicsérte. Ő lesz a 2019-es Európa-bajnok, ebben egészen biztos vagyok".

Egy év múlva kiderül, jók voltak-e Ekström megérzései.