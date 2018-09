Húszéves a Hungaroring vezetéstechnikai pályája

Húsz éve nyitotta meg kapuit a Hungaroring területén a Vezetéstechnikai Centrum, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételét tűzte a zászlajára – hazánkban elsőként. Azóta körülbelül 7500 tréninget tartottak meg a Tanpályán, ahol körülbelül százezren javítottak képességeiken tapasztalt instruktorok irányításával, és ahogy ők fogalmaznak: ha csak egy balesetet sikerült megelőzniük, már megérte.

A Tanpálya 20. születésnapi ünnepségén Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, két évtizeddel ezelőtt a vezetéstechnikai centrum bizonyos szempontból ugyanúgy forradalmi áttörést jelentett, mint 1986-ban a Hungaroring, amely az első Formula–1-es pálya volt a vasfüggöny mögött.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Hungaroring területén épült húsz éve hazánk első vezetéstechnikai centruma, amelynek célja a közlekedés biztonságosabbá tétele volt, és az ma is – mondta Gyulay Zsolt.

"Bárki, aki próbára teszi magát Tanpályánkon, legyen az friss jogosítványos vagy tapasztalt sofőr, azonnal rájön, hogy van még mit tanulnia. Tapasztalt instruktor kollégáink segítenek ebben, akiknek köszönöm a munkáját, a Tanpályának pedig boldog születésnapot kívánok."

Az elmúlt két évtizedben számtalan újítást vezettek be az 1998-ban Frank Tamás és Gerstl Péter által alapított Tanpályán, egyrészt a vendégek visszajelzései alapján, másrészt pedig figyelembe véve a nemzetközi és hazai trendeket, ugyanakkor építve szakemberek tapasztalatára és tudására. Ez idő alatt felépült a KRESZ Park, a Miniring program, az Off Road Centrum és a Motoros Akadémia. A Tanpálya az elmúlt nyolc évben a szervezet átalakításával és működést támogató rendszerek bevezetésével hatékonyabbá vált és a kezdetek óta nyereséggel üzemel.

A születésnapi ünnepségen dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára baleset-megelőzés témaköréhez kapcsolódóan elmondta, Magyarország gyorsforgalmi úthálózata folyamatosan fejlődik, nő a járművek száma is, ezért is van kiemelt jelentősége a gépjárművezetők képzésének.

„A statisztikai adatok szerint tízből kilenc közlekedési baleset emberi hibából következik be, ezért is van nagyon fontos szerepe a közúti közlekedés biztonságosabbá tételében a Tanpályának.A tapasztalatok szerint a vezetők többsége a jogosítvány megszerzése után nem mélyíti el, nem fejleszti tudását, ami természetesen nem jó hozzáállás, főleg azért, mert a tizenhét-huszonkilenc éves fiatalok első számú haláloka a közlekedési baleset. Ők ugyanis rutin hiányában gyakrabban hoznak rossz döntéseket."

A Minisztérium számára az ő képzésük kiemelten fontos, ezért biztosítanak számukra ingyenes vezetéstechnikai képzéseket, de az ő fejlődésüket szolgálja például a tavaly életre hívott KRESZ-Faktor vetélkedő is, amely kimondottan a friss jogosítványosok biztonságos közlekedését szolgálja.

Óberling József rendőr ezredes, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának elnöke elmondta, a Groupama Vezetéstechnikai Centrumot még vonzóbbá teszi az a tény, hogy hazánk Formula–1-es versenypályáján épült fel, s hogy vannak olyan tréningek, amelyek során a résztvevők megtapasztalhatják, milyen érzés a Hungaroring aszfaltcsíkján vezetni. A világon kevés helyen található ilyen komplexum.