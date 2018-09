A kalandos szombat után a vasárnapi folytatás sem lett sokkal simább a Herczig Norbert, Ferencz Ramón párosnak a lengyel ralin. A MOL Racing Team Skoda Fabia R5-ösével szombaton előbb egy lengyel család kertjében landoltak a mieink, majd vasárnap tetőre is tették a versenyautót. Összetettbeli harmadik helyüket a tetemes hátrány miatt elvesztették, Herczig Norbert mégis tudott már nevetve mesélni a történtekről.

"Kertész után takarító lettem, mert az első vasárnapi gyorsaságin mi mentünk elsőként a pályára, így megtisztítottuk a mezőny előtt a szakaszt, de estére a crash-man becenevet is megkaptam a borulásunk miatt. Egy hosszú egyenesbe érkeztünk ötödik sebességben, ahol egy bukkanó előtt nagy féktávot kellett venni, a bukkanó után pár méterrel pedig egy derékszögű bal kanyar, egy T elágazás következett, aminek a közepénél szintkülöbség volt. Ahogy fordultunk, kicsit sok volt, lecsúszott az autó jobb hátulja és már borult is át. Olyan lassan történt, hogy volt lélekjelenlétünk kivárni, ahogy az autó minden oldala, a teteje is leérjen, majd visszaállt a talpára.

Még a motor sem állt le, ahogy újra négy keréken voltunk, kapcsoltam egy egyest, indultunk is, Ramón pedig olyan elánnal diktált, mintha az első helyért mentünk volna. Az autó nem sérült meg komolyabban, az én oldalamon viszont pókhálós lett a szélvédő, ezért Ramón oldalára kellett sokszor átnéznem. Rengeteg tapasztalata van ennek a versenynek, és már tudok azért nevetni rajta."

A páros számára most véget ért az Eb, de a sorozatból van még hátra egy hétvége, így egyelőre nem biztos a végeredményük összetettben. Ami viszont nem kérdéses, hogy a lengyel hétvége miatt elvesztették az előkelő harmadik helyet.

"Az eredményt látva nem vagyok elégedett, mert habár 5-10 közé vártuk magunkat, evés közben azért megjött az étvágy, és most, hogy visszaestünk a harmadikról az ötödik-hatodik helyre, kicsit csalódott vagyok. De csak magamat okolhatom emiatt, szombaton megcsináltam a bajt, és bevallom őszintén, nem tudtam felállni belőle. Mégis egyik szemem sír, a másik nevet, hatalmas élmény volt ezeken a pályákon, versenyeken, helyszíneken részt venni. Rengeteget tanultunk, még úgy is, hogy húsz éve versenyzem. Nem vallottunk szégyent, és bár hektikus volt a teljesítményünk, de sokszor ott, vagy annál is jobb helyen végeztünk, ahová titkon vártuk magunkat" - mondta az Origónak Herczig Norbert.

A rali-Eb október 12-14-én a lett ralival zárul.