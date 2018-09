Megint volt magyar dobogós a TCR Európa-kupán

Felemásan sikerült a hétvége a magyaroknak a TCR Európa-kupa utolsó előtti, monzai hétvégéjén. A szombati időmérőn a Hell Energy Racing Team with KCMG versenyzője, Tassi Attila a harmadik helyet szerezte meg, de az első versenyen csak hatodik lett. A magyar M1RA pilótája, Nagy Dániel pedig a 16. helyről indulva nem tudta befejezni a futamot. Ehhez képest mindketten javítottak vasárnap, habár Nagynak nem sikerült a pontszerzés a második versenyen.

Az eseménydús vasárnapi versenyen Tassi a nyolcadik, Nagy a 16. helyről indult. Rengeteg volt az akció, az előzés, a véleményes szituáció is, a biztonsági autót is többször be kellett küldeni. A Hell Energy Racing Team With KCMG fiatal magyar pilótája végül a harmadik helyen ért célba, csapattársa, Josh Files a második lett a futamgyőztes Jean Karl-Vernay mögött. A francia duplázott az Audival, miután szombaton is ő állhatott a dobogó tetejére. Tassi emellett a TCR Swiss Trophy 2018-at is megnyerte.

A M1RA-val versenyző Nagy Dániel szombati helyezésén javított ugyan, de így is csak a 12. lett, vagyis ezen a hétvégén egyetlen pontot sem szerzett.

Összetettben Tassi Attila a negyedik, Nagy Dániel az ötödik helyen áll a bajnokságban, a pontversenyt a spanyol Mikel Azcona vezeti. A két fiatal magyar tehetség a legutóbbi fordulón, Assenben osztozott a futamgyőzelmeken, így augusztus 18-19-én kétszer is szólt a magyar himnusz Hollandiában.

A TCR Európa-kupa bajnoki címének sorsa egy hónap múlva, október 20-21-én Barcelonában dől el.