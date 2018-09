Magyarázkodik a verekedő szerb autóversenyző

Képtelen volt megfékezni indulatait a szerb Dusan Borkovic a TCR Európa-kupa múlt hétvégi, monzai fordulóján. A Target Competition versenyzője többekkel is szóváltásba keveredett a második futam után a boxutcában, videó is készült róla, ahogy megüti vagy próbálja megütni a bajnokságot vezető spanyol Mikel Azcona nagybátyját. Ebben a sorozatban vesz részt Michelisz Norbert csapata, a M1RA, és az ott versenyző Nagy Dániel, valamint a Hell Energy Racing with KCMG Hondájával Tassi Attila is.