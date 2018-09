Zsákban hozná el a pontokat Kínából Michelisz csapata

Két és fél hónapos nyári szünet után folytatódik a WTCR 2018-as idénye most hétvégén. A kínai Ningbo után egy héttel országon belül, Wuhanban áll majd rajthoz a világkupa mezőnye. Michelisz Norbert csapata, az olasz BRC Racing úgy érkezik Ázsiába, hogy az európai első félévet két győzelemmel zárta Szlovákiában: a magyar és az olasz versenyző is győzött a Dunaszerdahely melletti pályán.

A valamivel több mint 4 km-es pálya nem ismeretlen a népszerű magyar versenyző számára: tavaly, az akkor még WTCC néven futó sorozatban egy második és egy negyedik is helyet szerzett Ningbóban, de utólag megfosztották eredményeitől, mert a Hondák szabálytalan motorokkal futottak.

Idén új sorozatban, új csapatban, új autóval indul Michelisz, aki harmadik helyen áll az összetett pontversenyben. "Nagyon izgatott vagyok, hogy újra versenyezhetek, rengeteg idő telt el a legutóbbi, szlovákiai futamok óta. A bajnokság a hajrájához érkezett, a legfontosabb versenyek most jönnek, úgyhogy próbálok fizikálisan és mentálisan is a lehető legalaposabban felkészülni. Ningbo trükkös lehet, mert bár versenyeztünk itt tavaly, akkor folyamatosan vizes volt az aszfalt, úgyhogy száraz idő esetén teljesen új helyzetben találhatjuk magunkat. Mindegy, hogy milyen körülmények között, mint minden hétvégén, most is a lehető legtöbb pontot akarom szerezni a Hyundai i30 N TCR-rel" - foglalta össze várakozásait a BRC Racing magyar versenyzője.

A BRC Racing vezeti a csapatbajnokságot a túraautó-világkupában.

A hétvége programja:

Szeptember 28., péntek

6.40 - első szabadedzés

9.20 - második szabadedzés

Szeptember 29., szombat

5.00 - első időmérő

9.30 - első futam

Szeptember 30., vasárnap

3.00 - második időmérő

8.20 - második futam

9.40 - harmadik futam

A versenyeket az Origo élőben közvetíti.