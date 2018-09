Michelisz harmadik helyről indulhat az első ningbói futamon

Magyar szempontból kiválóan sikerült a WTCR első ningbói időmérője. A hosszú nyári szünet után Ázsiában folytatódó túraautó-világkupa első kvalifikációját az Yvan Muller Racing versenyzője, a tavalyi világbajnok Thed Björk nyerte meg a Hyundai i30 N TCR-rel, mögötte a Comtoyou Racing Audijával Frederich Vervisch lett a második, Michelisz Norbert pedig - az elsőhöz képest mindössze 0.129-es hátránnyal - a harmadik, a BRC Racing Hyundai i30 N TCR-ével.

Nagyot ment a Zengő Motorsport fiatal magyarja, Szabó Zsolt is, aki nagy meglepetésre hetedik helyre hozta be a Cupra TCR-t. Csapattársa, Nagy Norbert a 16. lett, pedig korábban volt a hatodik is, de a végén már nem sikerült javítania.

Michelisz bajnoki riválisai, az összetett pontversenyt vezető csapattársa, Gabriele Tarquini a negyedik rajtkockából indulhat, a második helyen álló Yvan Muller viszont csupán a 13. helyre kvalifikálta magát.

Az első ningbói futam magyar idő szerint szombaton délelőtt 9.30-kor kezdődik, az Origón élőben közvetítjük az eseményeket.