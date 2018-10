Másodszor is világbajnok lett a ralikrossz svéd menője

A ralikrossz-vb történetének első amerikai versenyén lett másodszor is világbajnok Johan Kristoffersson. Már a texasi forduló elődöntő futamában annyi pontnál járt, amennyivel bebiztosította második vb-címét.

Kristoffersson a döntőt is megnyerte az austini Circuit of the Americas pályán úgy, hogy csapattársát, Petter Solberget előzte meg, harmadik helyen a norvég Bakkerud ért célba. Kristoffersson ezzel a WRX idei tíz döntőjéből kilencet megnyert, nem csoda, hogy világbajnokként vág neki az év utolsó két fordulójának.

A bajnoki ezüstéremért viszont még nagy csata várható a 2016-os világbajnok, 204 pontos Mattias Ekström, a 202 ponttal rendelkező kétszeres világbajnok Petter Solberg, valamint a 200 pontos Andreas Bakkerud között, és szintén beleszólhat még a versenybe a ralilegenda Sebastien Loeb az eddigi 195 pontjával.

A világbajnokság október 13-án és 14-én a németországi Esteringen folytatódik, az évadzáró forduló november 24-25-én lesz Dél-Afrikában.