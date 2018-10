Kifogott a kínai szmog a fiatal zengős pilótán

Sem a sorozatos csaták és műszaki hibák miatt balul elsült ningbói hétvége, sem az időeltolódás, sem pedig a higiéniai hiányosságok nem vették el Nagy Norbert kedvét a versenyzéstől. Még úgy sem, hogy a Zengő Motorsport WTCR-ben szereplő pilótája folyamatosan felső légúti problémákkal küzdött a túraautó-világkupa első ázsiai állomásán. A történtek ellenére bizakodva készül a wuhani folytatásra - áll az Origóhoz eljuttatott közleményben.

A balszerencsés ningbói forduló után most hétvégén még mindig Kínában, de már az ország egyik legnépesebb, tízmilliós városában, Wuhanban zúgnak fel a túraautók motorjai. A rendkívül gyors utcai pálya teljesen újnak számít a versenynaptárban, így szimulátoron sem található meg, ezért csak belső kamerás felvételekkel tudott előzetesen készülni Nagy Norbert. A pályabejárást szerdán sötétben tartották meg, túl sok haszna nem volt a túrának, viszont a rázóköveket közelről szemügyre vehették.

A fiatal versenyző jól bírja a kínai kiküldetést, csak a légszennyezettséggel birkózik nehezen. "Kicsit lebetegedtem a ningbói hétvége végére, most csütörtökön már úgy érzem, jól vagyok. Meggyőződésem, hogy a nagyon erős szmog okozhatja a betegeskedést. Az átállás könnyebben ment, mint gondoltam, nem is éreztem semmi megterhelőt. Amire próbáltak felkészíteni az ismerőseim, akik már jártak Kínában, hogy a tisztaság nem túl jellemző az országra, azt most a saját szememmel is látom.

Nagyon más itt minden, az emberek nagyrészt olcsó elektromos kismotorokkal járnak, ebből már a csapatnak is vett kettőt Zengő Zoltán, hogy például mosdóba ezzel menjünk a pályáról a hotelbe - mert igen, jobban járunk, ha inkább a hotelben végezzük a dolgunkat, mint a pályán. Jókat szórakozom az itteni autómásolatokon, meg a nálunk már rég kifutott modellek erős ráncfelvarrásán, maradandó élmény, az biztos. Remélem, a második kínai hétvégén több szerencsénk lesz, mint az elsőn volt. Rajtam nem fog múlni, továbbra is a maximumot nyújtom a versenyautóban" - foglalta össze kínai tapasztalatait Nagy Norbert.

A wuhani WTCR-hétvége menetrendje magyar idő szerint:

Október 5., péntek:

07.00 - első szabadedzés

09.30 - második szabadedzés

Október 6., szombat:

04.30 - első időmérő

10.00 - első verseny

Október 7., vasárnap:

03.00 - második időmérő

09.45 - második verseny

11.05 - harmadik verseny