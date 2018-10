Szabó Zsolt legjobb magyarként is csak 19. a második vuhani időmérőn

Másodszor is nekiugrott a túraautó-világkupa mezőnye a kínai utcai pályának Vuhanban, hogy időmérőn nézzék meg, ki a leggyorsabb egy körön. Ahogyan az várható volt, a ballasztsúly- és teljesítmény-kiegyenlítő rendszerrel aktuálisan jól járó, a mezőny könnyebb autói, az Alfák, az Audik, a Cuprák és a Peugeot-ok uralták a kvalifikációt, két Honda is odaért a legjobb tizenkettőbe. Az agyonsúlyozott Hyundaiok csak a mezőny második felében végeztek. Ott, ahol a magyarok is: a Zengő Motorsport versenyzői nem tudták kihaszálni, hogy a Cuprák 30 kilóval könnyebbek, mint legutóbb, Ningbóban voltak.