Ötödik helyen zárta a 2018-as kamion-Eb-t Kiss Norbert

A drámai szombat után becsületből teljesítette a vasárnapi programot Spanyolországban a német Tankpool24, valamint a csapat Mercedes versenykamionját vezető Kiss Norbert. Jaramában szombaton Albacete leszorította, Lacko kiforgatta Norbit, aki a mezőny előtt landolt, az ütközésektől pedig annyira megsérült a versenykamionja, hogy fel kellett adnia a versenyt. Ezzel gyakorlatilag elvették Kisstől a bajnoki harmadik helyet. Az már csak a hab a tortán, hogy a versenybíróság is a magyar pilóta számára kedvezőtlen ítéletet hozott, de ez már semmit nem változtatott az amúgy is veszett helyzeten.

A történtek után érthető módon nehéz szívvel indult el az időmérőn Kiss Norbert, a megszerzett ötödik helyről a harmadik futamon feljött a negyedikre, de nem tudta megtartani pozícióját.

"Jól sikerült a rajt utáni első néhány kanyar, érdekes módon más versenytársaimmal elfértem ugyanott, ahol másokkal tegnap nem. Feljöttem a negyedik helyre, de előjött ugyanaz a kormányhiba, ami a szombati második versenyen is. Valószínűleg még a nagy ütközésben keletkezett egy rejtett hiba, nem tudtam befejezni a futamot, negyedik helyről estem ki.

A fordított rajtrácsos futamon így a mezőny végéről kellett indulnom, hetedik lettem, ezzel biztosítottuk a bajnoki ötödik helyet. Az igazság azonban az, hogy a szombaton történtek értelmetlenné tették az egész vasárnapi küzdelmet, valójában mindegy is, hogy negyedik vagy ötödik lettem összetettben" - értékelte a hétvége eseményeit Kiss Norbert.

A Tankpool24 versenyzője dióhéjban az egész idényt is összefoglalta: "A szezon nem indult rosszul, sokáig harmadik helyen álltunk összetettben. A zolderi, és a mostani jaramai hétvége teljesen elvette az esélyünket, az elképesztően agresszív versenytársaimnak és a versenybírók döntéseinek köszönhetően búcsúzhattam el a harmadik helytől. Sajnálom, hogy nem tudtunk jobb eredményt elérni, mert a csapat is többet érdemelt volna. Most pihenünk kicsit, tartunk egy kis szünetet, és dolgozunk a következő szezonon."

Kiss Norbert a 2014-es és 2015-ös Európa-bajnoki győzelem, valamint a 2017-es bronzérem után 2018-ban ötödik helyen zárta a bajnokságot.