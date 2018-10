Michelisz ismét saját csapatában versenyez

Michelisz Norbert lesz saját csapata, a M1RA második versenyzője Nagy Dániel mellett a TCR Európa-kupa hétvégi szezonzáróján Barcelonában.

A túraautó-világkupában (WTCR) a BRC Racing Team színeiben versenyző pilóta utoljára tavaly a TCR International Series burirami hétvégéjén vezette a M1RA autóját, meg is szerezte a futamgyőzelmet, most pedig a TCR Európa-kupában is bemutatkozhat.

A sorozat pontversenyében Nagy Dániel 114 ponttal az ötödik helyen áll, mindössze 20 pont a hátránya a harmadik helyezett Dusan Borkovichoz képest. A második helyről 22, az elsőtől ötven ponttal van lemaradva. A M1RA a csapatversenyben ötödik helyezett 159 ponttal, az éllovas Target Competitionnek 239 pontja van.

„Mindenki tudja, hogy a M1RA többet jelent nekem egy csapatnál, inkább olyan, mint egy család. WTCR-es Hyundai-versenyzőként érzem a felelősséget, így a legjobb tudásom szerint segítem a gyártót, a M1RA-t és Nagy Danit Barcelonában. Hálás vagyok a BRC Racing Teamnek és a Hyundai Motorsport Customer Racingnek, hogy támogatnak ebben a kihívásban" – fogalmazott Michelisz Norbert.

Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője sokat vár a csapattulajdonos versenyzőtől. „Norbi valahányszor velünk tart, az nagy érzelmi pluszt ad a csapatnak. Hatalmas megtiszteltetés egy világklasszis versenyzővel együtt dolgozni mindenkinek a M1RA-nál, így elképesztően büszkén és izgatottan várjuk ezt a versenyhétvégét Barcelonában. Most az a feladatunk, hogy Norbi kiemelkedő tapasztalatát és tudását eredményekre váltsuk a pályán. Hatalmas köszönettel tartozunk a szponzorainknak és mindazoknak, akik segítettek abban, hogy Norbi újra autóba ülhessen a M1RA-ban."

A TCR Európa-kupa barcelonai menetrendje:

október 19., péntek:

11.55 - első szabadedzés

16.05 - második szabadedzés

október 20., szombat:

11.45 - időmérő

17.30 - első verseny

október 21., vasárnap:

15.55 - második verseny