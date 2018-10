Harmincéves autólegendával vettek részt Bunkocziék a Rallye Legenden

Először állt rajthoz a népszerű Rallye Legenden San Marinóban a Hoffer Zsolt, Bunkoczi László kettõs. A páros a verseny helyszínén tette meg elsõ versenykilométereit a harmincéves öreglánnyal, az Opel Kadett E GSi-vel, amivel elõtte tesztelni sem tudott, így sok volt az ismeretlen az egyenletben.

Rengeteg munka áll még elõttük, de ez után a három nap után már tudják, hogy megéri elvégezni.

„Két rövid gyorsasági szakaszt teljesítettünk vasárnap, s a másodikat már nagyon élveztem, meghúzgáltam egy kicsit a kéziféket – mosolygott a Hungarian Police Rallye Team pilótája, Hoffer Zsolt. "Ezen a napon végre semmi baja nem volt az autónak, kétszer-háromszor ugyan kidobta a váltó a harmadik fokozatot, de ez azért nem jelentett olyan nagy problémát. Különleges verseny volt ez, különleges hangulattal, amit minden ralisnak át kell élni, hiszen itt megérezhettük, milyen volt a rali húsz-harminc évvel ezelõtt.

Az utolsó szakasz pedig meghozta a kedvemet ahhoz, hogy visszatérjünk. Az autót persze magunkra kell állítani, fejleszteni a futómûvet és akkor minden jó lesz."

Az első két nap is izgalmasan alakult a páros számára: pénteken éjszakai gyorsaságikat teljesített a mezõny, szombaton pedig közönségcsalogató, látványos mért szakaszokat, de immár nappal. Mindezt emberfalban, a ralirajongó nézõk õrjöngése közepette.

„Az egyik éjszakai szakaszon leütöttük a visszapillantó tükröt, de ez nem nagyon zavart, a pénteki utolsó gyorsasági végén azonban kellemetlen meglepetés ért: egyszer csak fura hangja kezdett lenni az autónak, aztán azt láttuk, hogy elrepülnek a tõcsavarok a jobb elsõ kerékbõl – mondta Hoffer Zsolt.

"Eljutottunk a szervizparkig, a csapatunk pedig reggelig szerelt, úgyhogy néhány óra alvást után szombat délután el tudtunk rajtolni. Az elsõ szakaszon felvettük a ritmust, nagyon jó kis pálya volt, egyik kanyarból a másikba estünk, a második szakaszon azonban a rajt után nem sokkal észrevettem, hogy elment a kormányszervó. Egy-két visszafordító feladta a leckét, vicsorogtunk rendesen, de bíztam benne, hogy nincs olyan nagy baj. Sajnos azonban kiderült, hogy nincs töltés, csak annyi energiája volt a Kadettnek, hogy el tudtunk jutni vele a csapathoz. Csalódás, hogy ez történt, az viszont elképesztõen jó érzés volt, amikor láttuk a magyar zászlókat a domboldalon."

A jobb oldali ülésbõl Bunkoczi László nagyon élvezte a száguldást és fõleg a hangulatot – az apró technikai gondok ellenére.