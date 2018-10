Fiatal magyar autóversenyzők csatája a bajnoki érmekért

Utolsó fordulójához érkezett a TCR Európa-kupa idei szezonja. A barcelonai hétvégén dől el az egyéni és a csapat bajnoki cím sorsa is, mindkét pontversenyben magyarokért szurkolhatunk. Összetettben a M1RA versenyzője, Nagy Dániel, valamint a HELL ENERGY Racing Team with KCMG pilótája, Tassi Attila is egyraánt esélyes bármelyik éremre. A fiatal tehetségek csapatai szintén versenyben vannak a legjobb helyezésekért.

Nagy Dánielt a M1RA tulajdonosa, Michelisz Norbert csapattársként segíti ezen a hétvégén. A hétvége mégis a M1RA és Michelisz tavalyi versenyzőjének, Tassi Attilának indult jobban, aki a HELL ENERGY Racing Team with KCMG Hondájával megnyerte a pénteki második szabadedzést, az elsőn a negyedik lett. Tassi hátránya összetettben mindössze 11 pont a harmadik helyen álló Dusan Borkovichoz képest. Ennek ellenére Tassi Attila számára nem az eredmény, hanem az élvezetes versenyzés a fontos ezen a hétvégén.

„Fogalmam sincs, mi lesz a hétvége végeredménye. Nagyon sokan állunk rajthoz, olyan nagy nevek is, mint Michelisz Norbi, akik simán megváltoztathatják a mostani felállást, szóval szerintem bármi megtörténhet, így nem is akarok tippelgetni, ki hol fog végezni a versenyben. Nyilván szeretnék dobogós helyezést elérni az összesített versenyben is, de most elsősorban jól akarom érezni magam, mert ez lesz az év utolsó versenyhétvégéje, utána viszont nagyon sokáig nem látjuk a kockás zászlót. Ráadásul jövőre érettségizek, így a következő hónapok a tanulásról fognak szólni. Ezért is fontos most, hogy ki tudjam élvezni minden kanyart a spanyol pályán" - mondta Tassi Attila.

A pénteki szabadedzéseken Nagy Dániel a 16., illetve 14. helyen végzett, Michelisz a 14. és a 9. lett. Az összetettben Tassi mögött mindössze 9 ponttal az ötödik helyen álló Nagy Dániel mindezek után bizakodóan kommentálta a pénteki eseményeket Facebook oldalán.

"Kemény napunk volt ma Barcelonában. Mindkét edzésen kiszorultunk a top10-ből, de szerencsére a helyzet messze nem olyan válságos, mint ahogy azt az eredmények mutatják. Szombaton reális cél lehet akár egy top3-as eredmény is. Ez a cél. Érzésre akár nyolc-tíz pilóta is esélyes lehet a pole-ra, nagyon egyben van a mezőny."

A hétvégével kapcsolatban előzetesen Nagy leginkább a Michelisszel közös munkát várta. "Óriási megtiszteltetés a világ egyik - ha nem a - leggyorsabb túraautó pilótájával együtt versenyezni. A jelenléte ad egy plusz motivációt, hiszen óriási lehetőség lesz mindenféle fogásokat eltanulni tőle, ez egy fantasztikus fejlődési lehetőség a karrierem szempontjából."

Egyik fiatal magyarnak sem lesz könnyű dolga, mivel a beugrókkal együtt összesen 32 fős mezőny áll majd rajthoz a versenyeken. Az időmérőn és a két futamon összesen maximálisan 55 pont szerezhető.

A TCR Európa-kupa barcelonai hétvégéje szombaton 11.45-kor az időmérővel, 17.30-kor az első futammal, vasárnap 15.55-kor a második futammal folytatódik. A versenyeket a Sport2 és a Sport1 élőben közvetíti.