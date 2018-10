Őrült hétvége vár Micheliszékre Japánban

Elsősorban Tiago Monteiro visszatéréséről szól a túraautó-világkupa idei utolsó előtti versenyhétvégéje, nem mellékesen pedig arról, hogy ki kerül legközelebb a bajnoki címhez a makaói finálé előtt Japánban. A verseny még mindig teljesen nyitott és kiszámíthatatlan. Ami viszont biztos, hogy szokatlanul zsúfolt pénteki programmal kezdődik a hétvége Szuzukában. Meg az is, hogy a Zengő Motorsportnak nincs szerencséje a helyi közlekedéssel.

Mire Magyarországon elindul a nap, addigra a WTCR mezőnye már túl van két szabadedzésen és egy időmérőn, a második időmérő pedig épp munkakezdéskor, 8.30-kor kezdődik (ezek eredményéről külön számolunk be). Szombatra így egy, vasárnapra két futam marad, mert a hétvége főszereplője itt Japánban nem a túraautó-világkupa, hanem a Superformula. Időzítés ide vagy oda, nem kérdés, hogy a szezon egyik legizgalmasabb hétvégéje vár a túraautó-világkupára és a szurkolókra is, egy fordulóval a vége előtt ugyanis még mindig van tíz esélyes a bajnoki címre. Az éllovas Gabriele Tarquini előnye 79 pont a tizedik helyen álló Rob Huffal szemben, a hétvégén pedig összesen 87 pont szerezhető. Így könnyen visszaugorhat az élre a jelenleg hetedik helyen álló Michelisz Norbert is, ha ezúttal sem balszerencse, sem semmilyen más zavaró külső tényező nem áll a bitang gyors (3 pole pozíció és 3 leggyorsabb kör eddig az idei szezonban) magyar versenyző útjába. Az olasz BRC Racing Team pilótájának 195 pontja van, mindössze 46 ponttal kevesebb, mint az összetettet vezető csapattársának.

Most lehetne bekezdésenként sorra venni, hogy "mi lenne, ha...", de ez a mondatkezdet az autóversenyzésben teljesen ismeretlen és szükségtelen formula. Michelisz Norbert sem számolgat, a helyszínen az Origónak azt mondta, csakis egy lépéssel tervez előre, a soron következő feladat foglalkoztatja, és szeretné élvezni a versenyzést. Az első szabadedzés végeredménye alapján az első fél órában sikerült is neki, ötödikként a legjobb hyundaios volt a mezőnyben a BRC-s i30 N TCR-rel, csapattársa, Tarquini csupán a 12. helyen végzett, az Yvan Muller Racing Hyundaiaival Muller a 18., Björk csak a 19. lett. De ez csak az első szabadedzés volt, amiből túlságosan messzemenő következtetést butaság lenne levonni.

415 nap után újra a pályán

Nincs viszont egyértelműbb annál, hogy mennyire érzelemdús volt Tiago Monteiro visszatérése. A portugál versenyző 2017 szeptemberében Barcelonában szenvedett majdnem végzetes tesztbalesetet a Hondával, majd 415 napos gyógyulás, lábadozás és rehabilitáció után ült vissza a Boutsen Ginion Hondájába. Első métereit tapsoló sorfal között tette meg a paddockban, versenytársai megsimogatták autóját, kevés ehhez hasonló megható pillanatot élt át a túraautó-világkupa családja. Monteiro a helyszínen az Origónak teljesen komolytalanul azt mondta, nincs mit veszítenie, bárkit képes a gumifalba tolni, teljesen komolyan pedig azt, elmondhatatlanul boldog és izgatott, hogy eljött a pillanat, amiért annyit küzdött és dolgozott.

Se transzfer, se taxi, se szabadedzés

Ugyancsak küzdelmes - igaz, teljesen máshogy - eddig a Zengő Motorsport számára a japán hétvége. A magyar csapat érkezése után nem sokkal órákat vesztegelt az oszokai reptéren, mert egy adminisztrációs félreértés miatt a hatóságok csak hosszas kérdezősködés után engedték be az országba Zengő Zoltán csapatvezetőt.

Később a reptéri transzferrel, majd az első szabadedzés előtt a taxitársasággal gyűlt meg Zengőék baja, de a második szabadedzésre már minden összeállt.

A WTCR japán hétvégéjének programja magyar idő szerint (az óraátállítást is figyelembe véve):

Október 26., péntek:

02.10 első szabadedzés

04.25 második szabadedzés

06.00 első időmérő

08.30 második időmérő

Október 27., szombat:

07.05 első futam

Október 28., vasárnap:

03.05 második futam

04.30 harmadik futam