Hiába a rengeteg japán szurkoló, Michelisz nem szerzett pontot Szuzukában

Eredetileg a nyolcadik helyről indult volna, de büntetés miatt csak a tizenegyedik helyről rajtolhatott el a túraautó-világkupa első szuzukai futamán Michelisz Norbert. A BRC Racing Team magyar versenyzőjét csapattársával, Gabriele Tarquinivel, valamint az YMR-es Thed Björkkel együtt azért sorolták hátrébb három hellyel, mert a pénteki időmérőn indokolatlanul lassan haladtak. A Hyundai i30 N TCR-ekhez hasonlóan ugyancsak három rajthelyes büntetést kapott a Münnich Motorsport három Honda Civicje is, mert Ehrlacher, Guerrieri és Scheider is túl lassan ment.

Munkatársunk helyszíni jelentése Szuzukából:

Az időmérős - később büntetést is jelentő - kavarodás oka az volt, hogy az utolsó gyors körökre az élen a pályára érkező Thed Björk visszavett a tempóból, nehogy szélárnyékot adjon riválisainak. Az Yvan Muller Racing versenyzője mögött érkező BRC-sek, Michelisz és Tarquini is kivárt egy ideig, majd meglódultak, ekkor azonban már késő volt. A versenybírák szerint balesetveszélyes helyzetet teremtettek, ezért a büntetés. Yvan Muller volt az egyetlen a Hyundaijal versenyző pilóták közül, aki megúszta a visszasorolást, így ő a harmadik helyről indulhatott, mellőle Mehdi Bennani, az első helyről Aurélien Comte, a másodikról Kevin Ceccon rajtolt.

A helyi idő szerint szombat kora délután kezdődő verseny hatalmas japán szurkolótábor előtt rajtolt el, a szuzukai pálya lelátói dugig megteltek a WTCR rajtjára. A legnagyobb figyelmet Tom Coronel kapta, a holland versenyző korábban sokáig Japánban élt, második hazájának tartja az országot. Michelisz Norbertnek is sok helyi rajongója van, egy fiatal pár szombaton reggeltől estig a BRC Racing Team boxával szemközt lobogtatta a „Go Norbi” feliratú magyar zászlót, valahányszor elhaladt előttük a Hyundai i30 N TCR-rel versenyző magyar pilóta. A Zengő Motorsport versenyzői körül is hatalmas volt a tumultus, a túraautózás bölcsőjének tekinthető Japánban azonban ez nem is akkora csoda.

Simán rajtolt el a mezőny, az első kör végén Comte, Ceccon, Muller, Guerrieri, Bennani, Vernay, Tarquini, Homola, Vervisch, Ehrlacher, Michelisz volt az első tizenegy sorrendje. A második kör végére az elképesztő formában - és a mezőny legkönnyebb autájával, az Alfa Romeo Giuliettával - versenyző Kevin Ceccon átvette a vezetést, Oriola pedig kettőt előzve feljött a tizedik helyre, a tizenkettedikre küldve ezzel Micheliszt. A kör végén Björk füstölgő Hyundaijal szállt ki a versenyből, rossz helyen állt meg, jött a biztonsági autó és a sárga zászló. A tavalyi világbajnok svéd fontos pontokat hagyott a pályán, eddig nullázta a hétvégét, ami a bajnoki címért folyó harcban kifejezetten nem jön jól a start előtt még a második helyen álló versenyzőnek.

A biztonsági autós szakasz után Muller lendült támadásba, a második helyen álló Comte lökhárítóját bökdöste, de nem jutott előrébb. Ceccon, Comte, Muller, Guerrieri, Bennani, Vernay, Homola, Tarquini, Vervisch, Oriola, Michelisz volt az első tizenegy sorrendje.

Újabb sárga zászlós és biztonsági autós körök következtek, ezúttal Ehrlacher kicsúszása miatt. A második újraindítás után már különösebb esemény nélkül futotta meg a maradék köröket a mezőny. Kevin Ceccon győzött, Comte lett a második, Muller a harmadik, Michelisz Norbert éppen lecsúszva a pontszerző helyekről, tizenegyedikként zárt. A zengős Szabó Zsolt a 21., csapattársa, Nagy Norbert a 22. helyen fejezte be a futamot.

Michelisz Norbert az autóból kiszállva rögtön megkezdte az adatok értékelését csapatával, az Origónak mindössze annyit mondott futtában, hogy "nagyon nehéz verseny volt".

Folytatás magyar idő szerint vasárnap hajnalban, 3 óra 5 perckor a második futammal, majd 4 óra 30 perckor a főfutammal.