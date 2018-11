Brutális mezőny gyűlhet össze a WTCR-ben 2019-re

Habár egy forduló még hátra van a túraautó-világkupa első idényéből, a 2018-as szezon vége előtt már egyre több pletykát hallani azzal kapcsolatban, hogyan alakul a WTCR 2019-es mezőnye. A WTCC és a TCR International Series összeolvadásából létrejött sorozat a jelek szerint igencsak népszerű az autóversenyzők körében, mert olyan pilóták tervezik a csatlakozást a bajnoksághoz, mint Augusto Farfus, vagy a háromszoros túraautó-világbajnok José Maria Lopez.

A legfontosabb, magyar vonatkozású változás, hogy a Touring Car Times értesülései szerint Michelisz Norbert jelenlegi csapata, az olasz BRC Racing Team jövőre kettő helyett négy Hyundai i30 N TCR-t indítana. Michelisz Norbert csapattársa lehet Gabriele Tarquini mellett az ETCC-t, WTCC-t, több formaautós sorozatot is megjárt, jelenleg a DTM-ben versenyző brazil Augusto Farfus, valamint a szintén túraautó-menő holland Nicky Catsburg.

Az Yvan Muller Racing kiszállhat a WTCR-ből, a csapat versenyzői (és a tulajdonos) Yvan Muller és Thed Björk a kínai-svéd Lynk & Co és a Cyan Racing közös projektjében vesz részt Yann Ehrlacher-vel együtt. Azt még nem tudni, a negyedik Lynk & Co 03 TCR-t ki vezetheti.

A visszatérők között szerepel Néstor Girolami is. Az argentin versenyző Japánban a német Münnich Motorsport Hondái és honfitársa, Esteban Guerrieri körül lődörgött, és úgy tudjuk, a szezonzáró makaói hétvége után tesztelni is fogja a csapat egyik autóját, szóval könnyen elképzelhető, hogy megörökli a Cyan Racinghez igazoló Ehrlacher helyét. Girolami 2017-ben a Polestar Cyan Racing színeiben versenyzett, de saját bevallása szerint 2018-ra nem talált lehetőséget a WTCR-ben, annak ellenére, hogy mindig is Európában szeretett volna versenyezni. Jó érzés volt visszatérni a paddockba Szuzukában, minden lehetőséget mérlegelek, ami a jövőmmel kapcsolatos" - mondta a TouringCarTimes-nak sejtelmesen Girolami.

Sok szurkoló örömére könnyen lehet, hogy újra a pályán láthatjuk a háromszoros WTCC-bajnok José María Lópezt is. A jelenleg a Formula E-ben és a FIA World Endurance Championshipben szereplő argentin pilóta visszavágyik a túraautózásba. "Egyértelműen visszavágyom. A WTCC-ben eltöltött három szezon életem legjobb szakasza volt. Csak a Le Mans-ban megszerzett dobogóm és a győzelmem Fujiban versenyezhet vele. A túraautózásnak köszönhetem, hogy Európában versenyezhettem, és hogy olyan jóbarátokat szereztem, mint például Michelisz Norbert" - mondta López a TouringCarTimes-nak.

A Volkswagen csoporthoz tartozó márkáknál nem várható túl nagy jövés-menés: Frédéric Vervischnek és Gordon Sheddennek kétéves szerződése van az Audi Sporttal, és Jean-Karl Vernay is szeretne a német gyártónál maradni. Ugyancsak kétéves szerződés köti a VW-hez Rob Huffot, nagy valószínűséggel jövőre is a Sébastien Loeb Racing színeiben, Mehdi Bennani csapattársaként versenyez majd.

Élő szerződése van a súlyos balesete után Japánban visszatért Tiago Monteirónak is a Hondával, de hogy melyik csapat autóját vezeti majd, még nem tudni.

Meglepetés lenne, ha a Romeo Ferraris megválna Kevin Ceccontól, aki fantasztikus hétvégét produkált az Alfa Romeo Giulietta TCR-rel Szuzukában. Csapattársa személye egyelőre kérdéses, a nagy öregek - Gianni Morbidelli és Fabrizio Giovanardi - nem váltak be, keresik még Ceccon kollégáját.

A WTCR promótere a jelenlegi 26 helyett jövőre 30 autót szeretne a pályán látni.A túraautó-világkupa így könnyen a bajnokok bajnokságává válhat, hiszen ha a fenti szóbeszédek igaznak bizonyulnak, akkor a mezőny legalább kétharmadát profi autóversenyzők alkotják majd.

A 2018-as szezon évadzáró fordulója november 15-e és 18-a között lesz Makaóban.