Magyarország is bekerül a rali-Eb naptárába

Új helyszínként bekerült a rali Európa-bajnokság 2019-es előzetes versenynaptárába Nyíregyháza - jelentette be az Európa-bajnokság (ERC) koordinátora sajtótájékoztatón a nyírségi megyeszékhelyen pénteken.

Jean-Baptiste Ley, az ERC promótere hangsúlyozta, ez még egy előzetes versenynaptár, amelyet a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) világtanácsának kell véglegesítenie a december 5-én, Szentpéterváron tartandó ülésén.

A Rally Hungary előzetes versenynaptárba kerülése rengeteg munka és egyeztetés eredménye, egyben reméljük, hogy ez egy hosszú távú partneri kapcsolat kezdete - fogalmazott az ERC koordinátora. Jean-Baptiste Ley hozzátette, az ERC-t "lenyűgözte" az ezen a hétvégén az idei magyar bajnokság záró futamának otthont adó Nyíregyháza, valamint a rali szervezőcsapatának elkötelezettsége és professzionalizmusa.

A 2019-es ERC-sorozatban négy aszfaltos és négy murvás verseny szerepel, az előzetes versenynaptárt szerdán, Genfben fogadta el a FIA rali-bizottsága, Magyarországon az egyik aszfaltos versenyt rendezhetik majd meg. A naptárt - csakúgy, mint a lehetséges magyar versenyhelyszínt - a szentpétervári FIA-ülésen tárgyalja a szövetség.

Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke arról beszélt, hogy az MNASZ három évvel ezelőtt tűzte ki célul a rali Eb egyik futamának magyarországi megrendezését, ennek érdekében pályázatot nyújtott be a FIA-hoz.

"Magyarország újra felkerül a nemzetközi rali térképére, ez pedig a magyar autó- és a ralisport rajongói számára is egy hatalmas elismerés" - jegyezte meg.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hatalmas lépésnek és óriási sportdiplomáciai sikernek nevezte, hogy Nyíregyháza bekerült az Eb-sorozatba.

A rali Eb-futam rendezési jogának megszerzésével újabb, meghatározó ponton kapcsolódhatunk be a nemzetközi autósportba és kerülhetünk fel Nyíregyháza városával a sportág európai térképére - jelentette ki az államtitkár.

Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a város hosszú távon gondolkodik a ralival kapcsolatban, ami turisztikailag is jelentős eseménynek számít a nyírségi megyeszékhely számára.

"Nagyon sok mindent kell tanulnunk, de be tudjuk bizonyítani már idén, hogy alkalmasak vagyunk erre a feladatra" - utalt a nyíregyházi országos bajnoki futamra Őry Tamás, a Nyíregyháza-rali társrendezője. Megjegyezte, ebben az évben is már egy ERC-kompatibilis versenyt rendeznek Nyíregyházán, a jövő évi versenyen pedig azt szeretné látni, hogy a sikeres Eb-futam rendezése mellett a dobogón is magyar pilótát ünnepelhet a közönség.