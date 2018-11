Michelisz hetedik helyről is bajnok lehet

A legendás makaói utcai pályánál legendásabb helyet nem igazán találhattak volna a túraautó-világkupa szervezői évadzáró helyszínnek. Úgy pedig pláne nem, hogy idén is az utolsó fordulóra marad a bajnokavatás. Ráadásul heten vannak még versenyben a WTCR első bajnoki címéért - köztük a BRC Racing Team magyar pilótája, Michelisz Norbert is -, minden adott tehát ahhoz, hogy egy igazán felejthetetlen versenyhétvégével záruljon a kupa első évada.

Munkatársunk helyszíni jelentése Makaóból.

Egy autósportért rajongó újságíró számára nem igazán létezik annál megindítóbb érzés, mint mikor a reggeli készülődés közben a saját hotelszobájában hallja a 65. Makaói Nagydíj első szabadedzéseinek zaját. Makaóban a Grand Prix hétvégéjén minden a motorsportról szól, minden az ide látogató versenyzőkért, csapatokért, újságírókért van, minden jól szervezett, könnyen átlátható, és tényleg csak nyomokban kínai. A szállodáktól kivétel nélkül ingyenes transzfer viszi a vendégeket a pálya bejáratához, de sétálva is kényelmes távolságra van a paddock még a belvárostól is. A 84 százalékos páratartalom és a szmog derekasan próbára teszi a tiszta leveőghöz szokott európai tüdőt, habár a tengeri szél kicsit segít a lélegzésben. A pályán szerdán még a helyi forgalom haladt, de a kordonok mögött már javában zajlott a készülődés a másnap kezdődő eseményre.

Szinte mindenki beszél angolul, mindenki segítőkész. A beléptetés szigorú, az akkreditáció az európai helyszínekhez képest lényegesen körülményesebb, a máshol gond nélkül használható éves belépők itt nem érvényesek, külön procedúrát kell végigcsinálnia mindenkinek, aki az eseményen szeretne dolgozni. A médiacenterbe csak az oda tartozókat engedik be, őket is csak úgy, hogy a bejáratnál minden alkalommal lecsippantják a névre szóló, fényképes belépőjüket.

A korábban leírt izgalom-tényezők ellenére a WTCR itt csak betétfutam, a főszereplő Forma-3 és a GT World Cup, meg persze a Makaói Moto GP és a helyi túraautó kupa. Ennek megfelelően alakult a boxok kiosztása is: a legjobb helyet a fő eseménynek számító sorozatok résztvevői foglalhatták el, a WTCR mezőnyének a boxutca alatti levegőtlen, fülledt, sötét mélygarázs jutott. Makaó tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is szűk, de ezek a furcsaságok együtt adják a 6 kilométernél kicsivel hosszabb pálya esszenciáját. Akik versenyeztek már itt, és akik láttak már makaói futamot - mindegy, hogy túra- vagy formaautókról van szó -, azok azt mondják, Makaóban bármi megtörténhet. A WTCR bajnoki címére heten esélyesek, közülük bárki lehet még a világkupa királya vasárnap estére.

A legbiztosabb helyről Gabriele Tarquini várhatja a hétvége eseményeit. Michelisz csapattársa, a BRC Racing Team rutinos olasz versenyzője 27 futam után 291 ponttal áll az élen a Hyundai i30 N TCR-rel. Elmondása szerint minden kanyarra emlékszik annak ellenére, hogy utoljára 2014-ben versenyzett itt. "Makaó mindenkinek különleges, főleg Rob Huffnak, aki Makaó királya.

Vezetem a pontversenyt, minden erőmmel azon leszek, hogy én legyek a bajnok, de ez egy lottó, és itt tényleg bármi megtörténhet. Rázós helyzet, baleset, akármi közbejöhet. A legfontosabb túlélni az első kanyart.

A második helyen álló Yvan Mullernek 39 pont a hátránya Tarquinihez képest, őt csapattársa, Thed Björk követi a harmadik helyen. Az YMR Hyundai i30 N TCR-ét vezető tavalyi világbajnok svéd az Origónak azt mondta, hízelgőnek tartja, hogy ellenfelei őt tartják az egyik legnagyobb esélyesnek, aki megszorongathatja Tarquinit. "Igyekszem minden körülmények között csak a feladatra koncentrálni. Jó csapatom van, az autóm is jó, nekem is jónak kell lennem. Az, hogy a többiek bajnokesélyesnek tartanak, elismerése annak, hogy jól csinálom, amit csinálok. Őszintén mondom, nagyon kíváncsi vagyok, ki lesz a bajnok, ha nem én."

Nagy csata várható a negyedik, ötödik és hatodik helyen álló Pepe Oriola, Jean-Karl Vernay, Esteban Guerrieri triótól. A Cupra TCR-ek - az aktuális súlytáblázat szerint - a mezőny második legkönnyebb autói lesznek az Alfák mögött, Oriola szereti is ezt a pályát, plusz a szezon második felében elképesztő formában versenyzett. Nem az a fajta, aki elvenné a gázt, az utolsó méterekig küzdeni fog, ahogyan az audis Vernay és Guerrieri is a Hondával. Még úgy is, hogy Makaóban az Audik és a Hondák viszik a legtöbb ballasztsúlyt, utánuk a Hyundaiok következnek.

Az egyikkel a magyar főszereplő. Michelisz Norbert lemaradása 79 pont, és mivel összesen 87 pont szerezhető a hétvégén, akár még ő is odaérhet a legelejére. A magyar versenyző igazán örömből szeretne autózni, úgy tervezi, hogy visszatér a japán előtti időmérős formájához, és Makaóban újra top5-be kerül a kvalifikáción. Az utolsó versenyhétvégére felesége, Johanna is elkísérte Micheliszt, ez pedig - szigorúan a statisztika alapján - szerencsét hozhat a BRC magyarjának. Legutóbb ugyanis Szlovákiában biztatta a helyszínen felesége a közönségkedvencet, aki futamot nyert a Dunaszerdahely melletti pályán. Ez alapján könnyen lehet, hogy itt is összejön egy újabb kiváló eredmény. Ebben a tavalyi kellemetlen emlékek sem akadályozzák meg, hiszen hiába az emlékezetes 2017-es keresztbe fordulás a szűk makaói utcán, lett egy második helye is itt Michelisznek a múlt szezonban, ráadásul első túraautó-világbajnoki futamgyőzelmét is itt szerezte 2010-ben.

"Nagyon várom a versenyt, kíváncsi vagyok, mi fog történni. Különösen izgalmas így, hogy itt dől el a bajnoki cím sorsa - bármi legyen is a vége, biztosan emlékezetes lesz. Remélem, kedvező helyzetbe kerülök majd, és én is harcolhatok még a végső győzelemért. A tavalyi szezon nagyon nehéz volt nekem, másodikként zárni a világbajnokságot kicsit csalódás volt. Főleg, ha felidézem, mi és hogyan történt. Idén új csapattal, új autóval indultam, és tényleg azt érzem, hogy az i30 N TCR-rel sokat fejlődtem pilótaként. Miénk a legjobb autó, de még azzal sem lesz egyszerű harcolni Yvannal, Gabrielevel és Robbal, akiknek sokkal több tapasztalatuk van, mint nekem. De ahogy már mondtam, nagyon szeretem a pályát, a hangulatot, valahogy mindig versenyképes vagyok itt. Ha úgy adódna, hogy megnyerhetném a WTCR történétenek első bajnoki címét Makaóban, az lenne pályafutásom elmúlt tíz évének legfantasztikusabb eseménye."

A szabadkártyásokkal együtt 31 autó alkotja a mezőnyt, csütörtökön szabadedzésekkel kezdődött a program. Az elsőn Jean-Karl Vernay, a másodikon Rob Huff volt a leggyorsabb, a brit ráadásul új TCR-pályacsúccsal, 1:29.766-tal. Michelisz egy ötödik és egy nyolcadik helyet autózott, innen jön a folytatás szombaton az időmérővel, magyar idő szerint éjszaka.

Az évadzáró makaói WTCR programja (magyar idő szerint):

November 16., péntek:

1.50 - első időmérő

6.35 - második időmérő

November 17., szombat:

7.00 - első futam

November 18., vasárnap:

1.00 - második futam

3.45 - harmadik futam