Szalayék autója megkezdte utazását a 2019-es Dakar helyszínére

Színpompás versenyautók, motorok és kamionok tucatjai sorjáztak szerdán és csütörtökön a Le Havre-i kikötőben – a 2019-es Dakar ralira készülő versenyzők járművei estek át ott az első ellenőrzésen, mielőtt betették őket a hatalmas komp gyomrába, amely majd Peruba szállítja értékes rakományát.

A járművek között volt Szalay Balázs és Bunkoczi László Opel Grandlandje is, amellyel több mint négy óra alatt végeztek a francia szakemberek, pedig gépátvétel nem is volt - majd Limában, január elején -, csak a kötelező matricákat ellenőrizték és a GPS-t szerelték be.

„Időben megérkeztünk Le Havre-ba, de nagyon sokáig tartott a papírmunka, talán azért, mert rengeteg volt a jármű – mondta el Őri Péter, az Opel Dakar Team szervizfőnöke. "Simán ment minden, a járműveket – így a versenyautót és a szervizkamiont is – ott hagytuk a kikötő lezárt részén, közvetlenül a vízparton. A komp gyomrába a szervezők teszik majd be őket, mi pedig Limában találkozunk velük legközelebb."

A kaland tehát elkezdődött, még ha a folytatásra több mint egy hónapot várni is kell.