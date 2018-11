Szinte csak homokon teljesíti a mezőny a 41. Dakar mért szakaszait

Csak homok és dűne lesz terítéken a 41. Dakar ralin, amelyen 534 versenyző és 334 jármű áll rajthoz, köztük egyetlen magyar autós egységként a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős, amely egy Opel Grandlandet állít csatasorba.

A nevezők létszámáról és az útvonal részleteiről Étienne Lavigne versenyigazgató beszélt a verseny prezentációján, ahol azt is elmondta, az 5000 kilométeres össztávú viadalból 3000 kilométer lesz a mért szakaszok hossza – szinte kizárólag homokon. A sivatagi pályák nagyon jó navigációs képességet és jó fizikai állapotot igényelnek – legfőképpen a motoros kategóriában. A mezőnyben ott lesznek a legnagyobb sztárok, így a motorosoknál a címvédő Walkner, Price és Sunderland (mindhárman KTM-mel), Benavides, Goncalves és Barreda (Honda), valamint Van Beveren és De Soultrait (Yamaha). Az autósoknál a Mini bivalyerős alakulattal képviselteti magát – a márka színeiben Sainz, Peterhansel, Despres, Roma, Przygonski és Terranova száguld, míg Loeb egy privát Peugeot-t irányít. Mindannyiuknak farkasszemet kell nézni a Toyota-legénységgel, vagyis Al-Attijah-val, De Villierssel és Ten Brinkével. A kamionos kategóriában a Kamaz legfőbb ellenfele alighanem a De Rooy-csapat lesz, és maga Gerard De Rooy, aki egy év kihagyás után tér vissza a Dakarra.

„Nem könnyíti meg a dolgunkat, hogy az egész verseny homokon zajlik. Peruban vannak ugyanis a legnehezebb dűnék, amelyek már legutóbb is szedték az áldozataikat. Reméljük, ezúttal mi nem leszünk közöttük. Az itteni dűnék egész másak, mint Afrikában, sokkal magasabbak, ezért itt nem is nagy az átlagsebesség, viszont vannak szakaszok, amelyek belevezetnek a tengerbe, ami egyszerűen csodálatos" - ismertette a terepet Szalay Balázs. És hogy navigátor szempontból mit jelent mindez?

„A dűnék között könnyebb dolgunk van, mert kevés dolog zavar meg, nagyobbak a távolságok, és a tempó is lassúbb. A navigátor irányokat követ, s ha nem csinál nagy butaságot és jól váltja az irányokat, akkor nem lehet gond. Egyrészt a homokon vannak előttünk nyomok, másrészt alapvetően onnan, hogy tudom honnan jövök és hova tartok – abban kell biztosnak lenni, hogy ahol legutóbb irányt váltottál, ott jó felé mentél el" - mondta Bunkoczi László.

Szalay Balázsnak ez már a 14. Dakarja, ám a januári viadalon 135 újonc is indul (97 járművel). Meglepő szám, hogy 30 járművel startol a Side by Side kategória, és a verseny dél-amerikai történetében most indul a legtöbb női versenyző – összesen tizenhét. Érdekes szabályváltoztatás, hogy az autós, kamionos és Side by Side kategória versenyzői élhetnek az úgynevezett „második eséllyel". Mivel az utóbbi években nagyon sok egység esett ki a Dakar első felében, a rendezők úgy döntöttek, a fenti kategória versenyzői számára második esélyt biztosítanak, vagyis az első héten kiesők a szünnap után újra csatlakozhatnak a mezőnyhöz. Narancs színű rajtszámmal versenyeznek majd egy külön versenyben, és akármilyen helyezést érnek el a szakaszokon, nem rajtolhatnak a legjobb tizenöt között.