Brutál erős márkatársakat kapott Michelisz

Michelisz Norbert marad a Hyundai gyári támogatott versenyzője a túraautó-világkupa 2019-es szezonjában, ahogyan idei csapattársa, Gabriele Tarquini is. Yvan Muller és Thed Björk helyett azonban új márkatársakat kapnak, a holland Nicky Catsburg és a brazil Augusto Farfus személyében. Arról egyelőre nincs hír, milyen csapatfelállásban versenyeznek majd a WTCR második idényében.

A Hyundai Motorsport hivatalos bejelentése szerint 2019 négy gyári támogatott pilótával, Michelisz Norberttel, Gabriele Tarquinivel, Nicky Catsburggal és Augusto Farfusszal indulnak a világkupa győzelemért.

Mindkét újoncnak vannak túraautós tapasztalatai, igaz, még a WTCC-s érából. A holland kétszer is nyert futamot a túraautó-világbajnokságban, Farfus ennél is eredményesebb volt, neki tizenöt első helye van. A WTCR színvonalát látva őszintén elmondhatom, elképesztően izgatott vagyok, hogy 2019-ben én is csatlakozhatom a mezőnyhöz" - mondta a DTM-ben idén BMW-vel versenyző brazil Farfus.

Catsburgnek nincs még TCR-es tapasztalata, de kétségei sincsenek a sikerrel kapcsolatban. "Nem versenyeztem még TCR-technikával, de Gabriele megnyerte a világkupát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy gyorsan felhoz majd egy gyilkos tempójú szintre."

Michelisz Norbert is biztos benne, hogy folytatódik a Hyundai jó sorozata. "Mindenki láthatta 2018-ban, hogy milyen erős a Hyundai i30 N TCR, szóval nem kérdés számomra, hogy jövőre is az élmezőnyben leszünk.

Gabriele Tarquini az ideiénél is kiélezettebb küzdelemre számít. "Már idén is nagyon szoros volt a sorozat, jövőre még közelebb lesznek egymáshoz az autók."