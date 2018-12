Zavarba jött új autója kormányától a magyar ralis

Új autóval, de a régi lelkesedéssel indul a 2019-es rali Európa-bajnokság nyolc futamából hét helyszínen a Herczig Norbert, Ferencz Ramón duó. A MOL Racing Team versenyzőpárosa egy Volkswagen Polo GTI R5-tel célozza meg az összetett dobogót a jövő évi ERC-n.

Az autó annyira új, hogy egyelőre ez az egy modell van használatban belőle az egész világon. Az idei ERC-n összetettben hatodik, korábbi négyszeres abszolút magyar bajnok Herczig elmondta, az idei évhez hasonlóan hat külföldi versenyen állnak rajthoz, emellett biztosan elindulnak a jövő november 8-a és 10-e között zajló Nyíregyháza-ralin, ami már hivatalosan is a rali-Eb (ERC) záró fordulója lesz.

"A bemutatkozó évünk nem sikerült rosszul, azokat a hiányosságokat pedig, amikkel szembesültünk, például a pályaismeret, igyekszünk pótolni" - értékelte a 2018-as évet Herczig Norbert. Elmondta azt is, hogy az elmúlt 3,5 évben használt Skoda Fabia R5 szintén versenyképes volt, de próbáltak egy nagyot álmodni, és ez most valósággá vált.

Elmondása szerint a VW Polo elsősorban murván emelkedik ki a mezőnyből, ahogy fogalmazott, ebben a tekintetben "jelenleg a legjobb a világon."

A 43 éves pilóta az Origónak azt mondta, az új autóba ülve az üléspozíciót nézi meg elsőként. "Azt néztem, hogyan áll az ülés, hogyan viszonyul a kormányhoz, a kézifékhez, a pedálokhoz. Ennél az autónál ez olyan kombináció, hogy csak ámultam, pedig még nincs is rám állítva az ülés."

Az üléspozíció mellett a belső teret is azonnal megvizsgálta a négyszeres magyar bajnok, és rengeteg tapasztalata ellenére azért talált olyat, ami még neki is újdonság volt."Majdnem úgy néz ki az autó kormánya, mint egy Forma-1-es autóé, tele van gombokkal, nem is tudom, mikor mit kell majd csavargatnom. Erről kapok majd egy oktatást a verseny előtt. Van újautó-illata, nagyon kellemes, és ami még szokatlan, hogy finoman halkan, szivacsosan záródik az ajtaja, ami teljesen új nekünk, mert megszoktuk, hogy a versenyautók ajtói kongva, zörögve csapódnak."

Azzal kapcsolatban, hogy míg tavaly a pályák többsége, addig idén a technika lesz új számukra a rali-Eb-n, Herczig Norbert maximálisan bizakodó. "A jóhoz könnyű hozzászokni, ez pedig egy nagyon jó autó. A tesztek után a Volkswagen Motorsporttól és a BRR-tól kapott adatok alapján optimisták lehetünk, plusz azért ezek az R5-ös autók eléggé egy kaptafára készülnek.

Ugyanúgy 1.6-os benzines motor van bennük, öt sebességes szekvenciális váltó, fix négykerékhajtás, két aktív differenciálmű. Alapvetően itt a futóműben van nagy változás, de biztos vagyok benne, hogy jól fogjuk érezni magunkat ezzel az autóval."

Terveik szerint a szezon felénél az olaszországi hétvégén nem állnak majd rajthoz, az ERC-szabályok szerint ugyanis nyolcból két futamot minden páros kihagyhat.

"A büdzsénk is ezt engedi meg, illetve mivel akkor leszünk az idény felénél, lesz lehetőségünk nyugodtan értékelni az addigi versenyeinket, és annak figyelembevételével folytatni a versenyzést az év második részében" - fogalmazott Herczig, aki jövőre változatlanul a MOL üzemanyagát használja majd.

A VW Polo GTI R5-öt a magyar nézők először most vasárnap, a Veszprémben és környékén rendezendő Mikulás-ralin láthatják, ahol a Herczig, Ferencz páros előfutóként teszteli a gépet.

A rali-Eb márciusban, az Azori-szigetek versenyhétvégéjével kezdődik.