Háromszáznál is több járművel rajtolt el a 41. Dakar-rali mezőnye

Több mint ötezer kilométernyi gyorsasági szakasz végig sivatagban, 167 motor és quad, 126 autó, valamint 41 versenykamion - ezek a 41. Dakar-rali legfontosabb információi számokban. Összesen 334 járműben 534 versenyző és navigátor kezdett neki a kalandnak a vasárnapi ünnepélyes rajtceremóniával Peruban. Hétfőn már indul az első gyorsasági szakasz.

Magyarországot Szalay Balázs és Bunkoczi László, az Opel Dakar Team versenyzői képviselik a mezőnyben, ahol tizenhét női induló is található. A szervezők mindent megtettek a megnyitón azért, hogy az egész világ a legkeményebb raliról beszéljen: a francia Sébastien Loeb például Peugeot-jával egy KT-1P típusú kiképző repülőgéppel versenyzett.

A január 17-ig zajló sivatagi tereprali gyorsasági szakaszai és etapjai kizárólag Peru területén vezetnek.

A tizennegyedik Dakar-raliján induló Szalay Balázs vasárnap délelőtt úgy döntött, Lima újabb részeit fedezi fel magának: ezúttal a Huaca Pucllanát, az időszámításunk után 200 és 700 között agyagból épült piramist látogatta meg – ez a belvárosban álló építmény annak idején szent hely volt, így Szalay talán némi felsőbb segítségben is reménykedhet az előtte álló tizenegy napban. Szüksége is lesz rá, hiszen az idei Dakar sem ígérkezik könnyebbnek, mint a többi, sőt! Mivel száz százalékban homokon zajlik a verseny, a sivatagi tapasztalat aranyat ér majd. Jó néhány versenyzővel beszélgettem az elmúlt napokban, és kivétel nélkül mindenki az utóbbi évek egyik legnehezebb megméretésére számít, mert bármennyire is tapasztalt az ember, az itteni dűnék mindig nagy kihívást jelentenek" – mondta Szalay.

"Elég csak a tavalyi versenyre gondolni, amikor úgy leestünk itt egy dűnéről, hogy alaposan összetörtük az autónkat. Bízom benne, hogy idén elkerül minket a balszerencse."

„Jól jött ez a kis lazítás a rajt előtt, mostantól azonban csak a versenyre koncentrálunk. Az autónk jó, és mi is nagyon várjuk már, hogy végre tényleg elkezdődjön a verseny."