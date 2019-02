Világbajnoki pontokat szerzett a magyar motorversenyző

Eddigi legjobb eredményét érte el Sebestyén Péter a Supersport világbajnokságon. A PTR Honda versenyzője, a mezőny egyetlen magyar pilótája, a 13. helyről startolva magabiztosan kezdte a szezont az évadnyitó ausztráliai fordulón, ahol nyolcadik helyezéssel, legjobb hondásként nyitotta a világbajnoki sorozatot.

„Örülök az eredménynek, hiszen ez az eddigi legjobb vb-helyezésem. A futam előtt úgy gondoltam, hogy jobb lesz a versenytempóm, de a rajt utáni első kanyarban kicsit kisodródtam a külső ívre, és ezzel értékes időt vesztettem. A kerékcserés boxmegállás jól sikerült, a csapat tökéletesen dolgozott. Utána légüres térben motoroztam, hasonló tempóban, mint az előttem lévő boly, de már túl sok volt közöttünk a különbség, így nem tudtam őket behozni, és csak arra koncentráltam, hogy stabilan befejezzem a versenyt. Még tudunk javulni sok mindenben, ezért nagyon várom a következő futamot Thaiföldön. Remélem ott még jobbak leszünk" - nyilatkozta a Sport&Events Academy versenyzője.

A PTR Honda csapatfőnöke, Simon Buckmaster is elégedett volt Peti szezonkezdő teljesítményével: „Pozitív eredmény Péter 8. helyezése a szezon első futamán. Tudjuk, miben kell fejlődnünk, a csapat remek munkát végzett a versenyen. Biztos voltam benne, hogy a kerékcsere előnyt jelent majd számunkra, ez be is igazolódott, hiszen a csapat minden tagja hiba nélkül végezte el a feladatot. A hétvégén tapasztaltakból tudunk építkezni és szeretnénk egyre jobban a top5 felé közelíteni. Remek csapatmunka volt mindenki részéről, és várjuk a thaiföldi megmérettetéseket!"

Stefano Favaro, a Sport&Events Academy alapítója majdnem 10 éve dolgozik Péter menedzsereként: „Amikor ilyen nagyszerű versenyre és magyar teljesítményre kelek fel az éjszaka közepén, ahhoz nem sok mindent tudok hozzáfűzni. Nagyon örülök Peti eredményének! Az egész versenyhétvégén és a teszteken is keményen és stabilan dolgozott a csapattal. Jó volt a ritmusa, ezt a versenyen is megtartotta. A 8. hely a legjobb magyar helyezés az utóbbi években a Supersport világbajnokságon. Ő volt a legjobb hondás, a hat Yamaha és egy Kawasaki mögött. Folytatódik a munka, továbbra is a top10 és top5 közötti eredmény lesz a kitűzött célunk. Biztos vagyok benne, hogy Peti versenyről versenyre egyre jobban fog fejlődni és közelebb kerülni az élmezőnyhöz."

A Supersport világbajnokság három hét múlva, március 15-én Thaiföldön folytatódik.