Hová tűnt az NB I-ből a magyarok Eb-formája?

Emlékezetes, egyúttal felemás éve volt a magyar labdarúgásnak a 2016-os, hiszen a válogatott nemcsak kijutott az Eb-re, hanem ott öt pontot szerezve, csoportelsőként bejutott a legjobb 16 közé, miközben az NB I-es csapatok ismét óriásit buktak a nemzetközi kupákban.

Mondhatnánk, hogy nem sok köze volt a bajnokságnak Dárdai Pál, majd Bernd Storck magyar válogatottjához, csakhogy ez már nem igaz, hiszen a korábbiakhoz képest egyre több olyan játékos szerepel az NB I-ben, akire a válogatottban is számítanak. Nehéz eldönteni, hogy ez jó hír-e, vagy nem, mindenesetre az európai topbajnokságok jobb csapataiban hiába keresgélünk magyar nevek után, nem sokkal fogunk találkozni. Ha innen nézzük, óriási bravúr, hogy a magyar válogatott képes volt jó játékkal bekerülni Európa legjobb 16 csapata közé.

Nikolics, az egyetlen fecske

Miért van az, hogy mindenki a válogatottól várja el a nemzetközi sikereket, miközben a klubok nem képesek erre? Az egyetlen magyar válogatott játékos, aki topszinten, a Bajnokok Ligájában is megmutathatja magát, az Nikolics Nemanja, a Legia Warszawa játékosa – mondta Bernd Storck kapitány egy telki sajtótájékoztatón. Pedig akkor még nem is tudhatta, hogy a lengyelek statiszták lesznek csak a BL-ben, a Dortmund például 6-0-ra kiütötte őket a nyitányon, úgy, hogy az azóta eligazolt Nikolics be sem került a kezdőbe.

A világfutballt talán legjobban ismerő magyar játékosnak, a 40-szeres válogatott - az Eb-t egyébként kihagyó - Vadócz Krisztiánnak van egy tippje, hogy miért buktak el a magyar csapatok Európában. "Én mondjuk még nem éltem át hasonlót, de egyértelműen látható, hogy mi történt a játékosokkal. Felkészültek az Eb-re, egyhuzamban lenyomták a tornát, nem volt szünet, azonnal kellett teljesíteni, és ez sikerült is. Csakhogy én a BL- és EL-selejtezők során láttam egy-két válogatott játékoson, hogy az erőnléttel gondjai vannak. Nyilván más volt az időzítés, hiszen az Eb-re volt kihegyezve mindenki."

A 23-as Eb-keretnek több mint a fele, 12 futballista az NB I-ben szerepelt a torna előtt. Csak a Ferencvárosnak öt Eb-játékosa volt, de hat további klubnak is sikerült játékost delegálnia a Storck-csapatba. Az Eb-keret NB I-esei: Király Gábor (Haladás), Dibusz Dénes (Ferencváros), Bese Barnabás (MTK, majd Le Havre), Fiola Attila (Puskás Akadémia, majd Videoton), Juhász Roland (Videoton), Korhut Mihály (DVSC-Teva, majd Hapoel Beér Sheva), Lang Ádám (Videoton, majd Dijon), Elek Ákos (DVTK), Gera Zoltán (Ferencváros), Nagy Ádám (Ferencváros, majd Bologna), Pintér Ádám (Ferencváros), Böde Dániel (Ferencváros).

Kritikán aluli erőnlétben

Vadócz szavaival egybecseng Storck Eb utáni, NB I-es kluboknak szánt üzenete. Miután kiderült, a hazai bajnokságban szereplő válogatott játékosok fizikai eredményei kritikán aluliak, a német szakember így nyilatkozott: "Folyamatosan mérjük a játékosok fizikai erőnléti állapotát. Nem meggyőzőek az eredmények, a játékosok állóképességén változtatnunk kell, hogy versenyképesek maradhassunk, és ehhez a klubokon belül is változásokra lenne szükség."

Az MLSZ szabad kezet ad Storcknak, ám a klubok munkájába közvetlenül nem szólhat bele sem a szövetség, sem a kapitány, az akadémiákkal viszont összhangba hozhatja a felnőtt- és az utánpótlás-válogatottak munkáját. Éppen ezért augusztus 30-án az MLSZ "felhatalmazta a területen már bizonyított, sokéves tapasztalattal rendelkező Bernd Storckot, hogy szakmai igazgatóként folyamatos, kétoldalú egyeztetések segítségével aktívan vegyen részt az akadémiák munkájában mindaddig, amíg a csapatok nemzetközi versenyképessége nem nyer egyértelmű bizonyítást".

Csányi sokat vár(t volna) az akadémiáktól

Ennek azért is komoly jelentősége van, mert Csányi Sándor MLSZ-elnök 2013-ban épp arról beszélt, hogy szerinte a válogatott hamarabb fogja hozni az eredményeket, mint a klubcsapatok. Hogy miért? Szerinte az akadémiákból majd minden évben kikerülnek olyan tehetséges játékosok, akiknek minden esélyük megvan arra, hogy nemzetközileg is ismert futballisták legyenek. „Emiatt azt gondolom, hogy a válogatott is sokkal gyorsabban vissza tud kerülni valahová Európa közép- vagy élmezőnyébe, mint a klubok" – jósolta Csányi Sándor. Végül igaza lett, ám nem mondhatnánk, hogy az akadémiákról kikerülő játékosok miatt.

A Storck-keretnek öt egykori akadémista volt a tagja Franciaországban: Gulácsi Péter, Németh Krisztián, Bese Barnabás, Pintér Ádám (mind a négyen MTK, Sándor Károly Akadémia), illetve Kleinheisler László (Puskás Akadémia). Az Eb utáni első keretben rajtuk kívül három egykori akadémista szerepelt: Kalmár Zsolt (Győr, Fehér Miklós Akadémia), Kálnoki Kis Dávid (Sándor Károly Akadémia) és Vida Máté (Vasas, Kubala Akadémia).

Mit sem ért a Fradi utcahosszal megnyert aranya

A kupákban a legnagyobb csalódást az Eb-hősökkel teletűzdelt Ferencváros okozta, miután a kizárt albán Skënderbeu helyére beugró ezüstérmes Partizani Tirana már a nyitányon - a második BL-selejtezőkörben - kiejtette büntetőkkel a magyar bajnokot, amely így az Európa Ligában sem folytathatta. Pedig a bajnokságot 21 pontos előnnyel megnyerő Fraditól sokat várt a közvélemény - mindhiába. "Nem könnyítette meg a Fradi helyzetét, hogy hamar megnyerte a bajnokságot, és tavasszal már azt csinált, amit akart. Nem volt versenyhelyzet, ez pedig a lehető legrosszabb felkészülési mód egy kupasorozatra" - mondta erről Vadócz, míg Thomas Doll FTC-edző az Origónak arról beszélt, hogy nem szabad csak a Fradin elverni a port. "Nem csak mi vagyunk a magyar bajnokság. Oké, mi vagyunk a Ferencváros, az ország első számú klubja, de attól még nem tarthatjuk a hátunkat az egész magyar fociért. Mi hiába játszunk szép focit, ha többi csapat úgy játszik, mintha harmadosztályú lenne."

BL-égés és kettős magyar vereségek

A Videoton tovább maradt életben az Európa Ligában, a moldovai Zaria, majd a szerb Cukaricki kiejtése után a dán Midtjylland paracsolt megálljt Juhász Rolandéknak – a csoportkör így a fehérváriaknak sem jött össze. A Debrecen egy kört ment, a San Marinó-i La Fiorita után a fehérorosz Torpedo kettős győzelemmel búcsúztatta. Az MTK szintén egy riválisán, a kazah Aktobén tudott csak túllépni, ezek után az azeri Qabala kettős vereséget mért a kék-fehérekre.

Az eufória megvolt, de nem hozott változást

A nyári eufória így hamar tovaszállt, hiába bíztak sokan abban, hogy fellendül valamelyest az NB I népszerűsége, netán a színvonala is. A Herthát a Bundesligában a hetedik helyig repítő, és utána ősszel is brillírozó Dárdai Pál például komoly változást várt (volna) a magyar Eb-szerepléstől.

"Most nem érezni még, de meglátják, milyen eufória lesz Magyarországon az Eb alatt, mindenki meccset fog nézni. Úgy gondolom, az Eb után mindenki ki fog menni a saját csapatához meccset nézni, és innentől majd a magyar futballvezetőkön múlik, hogy miképp tudják a nézőket úgy kiszolgálni, hogy ott is maradjanak" – mondta az Origónak májusban, hozzátéve: „Négy-hat pozitív év nagyon komoly változást idézhetne elő a magyar futballban. Jelen pillanatban azt gondolom, a magyar futball nem lett jobb, viszont jobb lehet, ha a mostani lehetőségeket meglovagolják."



Itthon Gera és Király sem érdekli a szurkolókat

A nézőket azonban nemigen hozta lázba, hogy a Franciaországban félistenként tisztelt magyar focistákat hazai pályán is megnézhetik élőben. Thomas Doll számára például épp az érdektelenség volt a legnagyobb csalódás.

Amint az 5642 szurkoló által megnézett FTC-Haladás (3-1) után fogalmazott: "Nem az lepett meg, hogy az MTK ellen ezer néző volt. Engem inkább az lepett meg, hogy a csodálatos Európa-bajnokságot követő első bajnokin, a Haladás elleni meccsünkön nem voltak még többen. Egy legenda, Király Gábor az egyik, egy másik legenda, Gera Zoltán a másik oldalon, hét válogatott játékos a pályán. Nem Dunaújvárosban, nem Pakson, hanem itt nálunk. Ez az, ami elkeserítő. Két hónappal az Eb után. Engem semmi nem lepett meg ennél jobban Magyarországon. Nem magam miatt, hanem a srácok miatt. Mert telt ház előtt játszani, annak egészen más hangulata, atmoszférája van. És egy ilyen év, egy ilyen Európa-bajnokság után megérdemelték volna ezt."

A vb csak álom marad?

A válogatott sem tudta ugyanazt az eredményességet produkálni, mint amire képes volt Franciaországban. Mindenki óriási csalódásként élte meg, hogy a Feröer-szigeteken – gyenge játékkal – csak 0-0-ra volt képes a csapat, majd Svájc ellen a küzdőszellem ugyan már a régi volt, kétszer is sikerült egyenlíteni, a vendégek azonban 3-2-re nyerni tudtak Budapesten. A vereség után három nappal Szalai Ádámék 2-0-ra nyerni tudtak Lettországban, majd Andorrát 4-0-ra legyőzték otthon. A vb-selejtezős csoportjában ezzel jelenleg harmadik a válogatott, de

ez a helyezés később – az Eb-selejtezős szabályokkal ellentétben - még vb-pótselejtezős helyet sem érne. Abban viszont joggal bízhatunk, hogy ha az oroszországi vb-re utazó 13 csapat közé nem is kerül oda a Storck-csapat, a következő Eb-selejtezőt ugyanúgy sikerrel vívja majd meg, mint az előzőt.

Az Eb mégsem tökéletes ugródeszka? A franciaországi torna nem hozta meg a várva várt hatást, nem igazán sikerült a játékosoknak topklubba szerződniük, de pár játékosnak azért tudott tőkét kovácsolni a nyárból. Nagy Ádám Détári Lajos volt csapatához, a Serie A-s Bolognához igazolt, míg Lang Ádám a francia élvonalbeli Dijonhoz szerződött. Szintén előrelépés a debreceni Korhut Mihály izraeli átigazolása, a védő ugyanis a Hapoel Beér Shevával az Európa Liga csoportkörében szerepel, méghozzá jól, idegenben sikerült az olasz Intert is legyőzniük. A legnagyobb csalódás, hogy Dzsudzsák Balázs csapatkapitányként, 29 évesen a török Bursasporból nem egy topbajnokságba, hanem az arab emírségekbeli al-Vahda felé vette az irányt. Fiola Attila a kiesett Puskás Akadémiából csak egyet előre lépve a Videotonhoz írt alá, pedig a norvégok elleni pótselejtezőkön és az Eb-n az osztrákok ellen jó teljesítményt nyújtott, a külföldi csapatokat ez azonban - a jelek szerint – hidegen hagyta.

