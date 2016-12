Hivatalos: Nikolics a Chicago Fire-nél folytatja

Nikolics Nemanja hivatalosan is elhagyta a lengyel bajnok Legia Warszawa csapatát, és az észak-amerikai profi futball-ligában szereplő Chicago Fire játékosa lett.

A korábbi sajtóhíreknek megfelelően kedden este a Legia Warszawa és a Chicago Fire is bejelentette Nikolics Nemanja távozását, illetve érkezését. A 28 éves (december 31-én tölti a 29-et) 23-szoros válogatott csatár aláírt az MLS-ben szereplő klubhoz. Nikolics a Videotonban töltött hat év, valamint két bajnoki cím és egy Magyar Kupa-győzelem után 2015 júniusában írt alá a lengyel élvonal, az Ekstraklasa egyik meghatározó csapatához. Több ajánlata is volt – ahogy ezúttal is –, végül azért döntött a lengyel klub mellett, mert a Legia minden évben a bajnoki címért harcol, és rendszeres indulója az európai kupasorozatoknak.

Izgatottan várom az idényt, szeretnék húzóembere lenni a csapatnak – amelynek a célja, hogy bajnokságot nyerjen, és bejusson az Európa Liga csoportkörébe" – mondta az aláírást követően. Nikolics gyorsan elhallgatta azokat, akik kételkedtek benne, hogy megállja-e a helyét egy, a magyarnál erősebb bajnokságban is. Az NB I-ből háromszoros gólkirályként távozó Nikolics a Slask Wroclaw elleni duplával nyitotta varsói karrierjét, majd a következő négy meccsen rúgott még öt gólt (kettőt az Európ Liga-selejtezőjében).

És a gólgyár nem akart leállni, a bajnokság alapszakaszának felénél 16/16-os mutatóval állt, és újonc létére három egymást követő hónapban (augusztus-október) őt választották meg a hónap játékosának az Ekstraklasában.

A szezon végére egy kivételével (Henrik Reyman 1927-ben elért 37 gólos bajnoki rekordja) minden létező rekordot megdöntött, 37 bajnokin rúgott 28 góljával toronymagasan lett gólkirály (ennél több gólt az elmúlt 80 évben csak három szezonban szerzett az aktuális gólkirály, utoljára 1996-ban, amikor Marek Koniarek 29 találattal lett első), ő lett a liga történetének legeredményesebb légisa, és végül 55 meccsen rúgott 36 gólnál állt meg.

Díjeső és kérők hada

Nem csoda, hogy a szezon végén őt választották meg az Ekstraklasa legjobb játékosának, legjobb csatárának, és még a bajnoki meccseket közvetítő CANAL+ díját is megkapta, mint az idény legjobbja. Nem mellékesen pedig bajnok lett a Legiával.

Már a téli átigazolási időszakban arról szóltak a hírek, hogy a csatár elhagyja Varsót (ekkor a Sheffield Wednesdy tűnt a legkomolyabb kérőnek), majd a nyári Európa-bajnokságot követően is a távozásáról lehetett olvasni, ekkor olyan klubok neve került elő, mint a Napoli, az Olimpiakosz vagy Hull City.

Végül maradt, a Legiával bejutott a BL-be, ahol hét év után első magyarként újra gólt szerzett. Játszott a Sporting, a Real Madrid és Borussia Dortmund ellen is, utóbbiak ellen az idegenbeli találkozón BL-rekordnak számító 12 gól született – a lengyelek utolsó gólját Nikolics szerezte (a vége 8-4 a BVB javára). A Legia csoportharmadikként zárt és tavasszal az EL-ben folytatja majd.

Nikolics a Facebookon köszönt el:

Immár Nikolics nélkül, aki stílszerűen a góllövőlista éllovasaként (13 találatnál jár) int búcsút a klubnak, melyben összesen 86 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken a találkozókon 56 gólt szerzett.

Nikolics rövid időn belül a második magyar gólvágó lehet az amerikai profi ligában, azok után, hogy Németh Krisztián a 2014-es szezont a Sporing Kansas Citynél töltötte, amellyel bejutott a bajnoki döntőbe, megnyerte a kupát, a szurkolók szavazatai alapján pedig az övé lett az idény legszebb gólja.