A Fradi excsapatkapitánya Felcsútra igazol

A Ferencváros egykori csapatkapitánya, Gyömbér Gábor a Puskás Akadémiához szerződik.

A Ferencváros 28 éves védekező középpályása két és fél éves szerződést kötött a Puskás Akadémiával – közölte a felcsúti klub hivatalos honlapja.

A Csakfoci.hu a héten már megírta, hogy a játékos távozhat a zöld-fehérektől, akik fel is ajánlották őt a Diósgyőrnek Bognár Istvánért cserébe, de az üzlet nem jött létre. Gyömbér azért választotta a Felcsútot, mert Pintér Attilva vezetőedző kifejezetten kérte a leigazolását.

A ferencvárosi Gyömbér Gábor ünnepli a Honvédnak lőtt gólját Forrás: MTI/Kovács Tamás

"Elég régóta érlelődik bennem a váltás gondolata, legfőképpen azért, mert szeretnék minél több időt a pályán tölteni. Nem titok, hogy Pintér Attila nagyon szeretett volna engem, többször hívott, hogy csatlakozzak a csapatához. Nagyra törő tervek vannak a Puskás Akadémiánál. Jelenleg vezetjük az NB II-es bajnokságot, szeretnénk feljutni az NB I-be. A Fradi-játékosoknak azt üzenem, hogy nyerjék meg a bajnokságot és a kupát, a szurkolóknak pedig azt, hogy minél többen buzdítsák ezt az együttest, mert megérdemli" – mondta Gyömbér a Fradi honlapjának.

Gyömbér egy ideig alapembernek számított, még Thomas Doll alatt is, sőt csapatkapitánya volt az FTC-nek. 2013-ban Ligakupát, 2015-ben és 16-ban Magyar Kupát, utóbbi két évben Szuperkupát is nyert a Fradival, és a bajnoki címet nyert csapatnak is tagja volt.