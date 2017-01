Örülhet-e a fociválogatott, ha kibővítik a vb-mezőnyt?

A FIFA 2026-tól kibővíti a focivébék mezőnyét 48 csapatosra az eddigi 32-ről. Elsőre jól hangzik, hiszen több esélye lesz kijutni a középmezőny éppen jobb formában lévő válogatottainak. De van egy kis bökkenő.

"Jó a kis csapatoknak, így Magyarországnak is - kommentálta Dárdai Pál, a Hertha edzője a kibővített foci-vb tervét. - Álom a kis nemzetek szurkolóinak."

A FIFA kedden döntött a világbajnokságok létszámbővítéséről: a 2026-os tornára már 48 ország válogatottja utazhat majd. A bővítés oka - nem meglepő módon - kevésbé szakmai, inkább anyagi: az előzetes számítások szerint a bevétel húsz százalékkal, 6,5 milliárd dollárra nőhet, a potenciális nyereség pedig 640 millió dollár.

Infantino: Gyertek csak! Forrás: Sputnik/Grigoriy Sisoev

Gianni Infantino elnök ötletéről a tagországok szavazták, így szinte borítékolni lehetett, hogy megvalósul majd a 48 csapatos vb. Csak egy szűk elitnek van biztos helye a vébén, miközben már olyan nagyhatalmak is maradtak le világversenyről, mint Anglia, Hollandia vagy Franciaország. A mezőny döntő többségét képző országnak pedig végképp jól jön a bővítés, ezért érthető lelkesedéssel szavaztak igennel.

Afrikai és ázsiai sportdiplomaták már hosszú évek óta lobbiztak a létszámemelésért, nem véletlenül, ugyanis ez a két kontinens adja a legtöbb tagországot (56, illetve 47) Európa mellett. És itt van a bökkenő: a 2018-as, oroszországi vb-re Európából 13, Afrikából öt, Ázsiából négy vagy öt csapat jut ki. A FIFA célja a sportág fejlesztése és népszerűsítése, amely felé a legnagyobb lépést Afrika és Ázsia felzárkóztatásával teheti.

Európa is kap majd plusz helyet, de nem sokat, angol források szerint csak hármat, ami reálisnak is tűnik. Ezzel pedig nem leszünk sokkal beljebb: 14 helyett 17 európai csapat szerepel majd a vébén (Oroszországnak jelenleg rendezőként nem kell selejtezőket játszania). Vagyis amíg a legutóbb kibővített Eb-re 24, a vb-re még az új rendszerben is csak 17 válogatott kvalifikálhat majd.

Jelenleg Európában a "szűk elitbe tartozó válogatottakon kívül szinte minden csapatnak bravúrokra van szüksége a kijutáshoz", fogalmazott Gulácsi Péter, a Bundesligában szereplő Leipzig kapusa az Origónak.

Mit változtatna a mostani helyzeten, ha hárommal több európai csapat jutna ki a vb-re? Nem sokat. Most a kilenc csoportgyőztes mellett négy csoportmásodik kvalifikál, az új rendszerben hét csoportmásodik ünnepelhetne. Tehát továbbra is az első kettőben kellene végezni, de még az sem lenne elég, mert két csoportmásodik még így is elbukna.

Más kérdés: amelyik európai csapat kijut majd a 48 csapatos vb-re, egy hígabb mezőnnyel találkozik majd, tehát több lesz az esélye a jó szereplésre. A 2014-es brazíliai vébén négy, 2010-ben Dél-Afrikában csak három európai csapat szerepelt a legjobb nyolc között. Könnyen lehet, hogy a 2026-os vb hajrájában ismét európai fölényt láthatunk majd.