Elvárják tőlem, hogy olyan jó legyek, mint Nikolics

„Egy kicsit önzőbbnek kell lennem, hogy gólokig jussak" – mondta az Origónak Nagy Dominik, aki 21 évesen úgy döntött, hogy a Ferencvárosból a lengyel Legia Warszawába igazol. A varsói klub valaha volt legdrágább szerzeménye remek őszön van túl, a Fradi-öltözőben előre megmondta a társainak, hogy beverekedi magát a válogatottba, pedig annak idején Pécsett túl vékonydongájúnak tartották. De vajon miért választotta Lengyelországot a Serie A helyett?

Milyenek az első benyomásai? Befogadták a csapattársak?

Jelenleg Spanyolországban edzőtáborozunk, és már túl is vagyunk az első meccsünkön, sajnos a Bielefeldtől kikaptunk, látható a csapaton, hogy még nem vagyunk frissek. Az első edzéseken kicsit meg voltam illetődve, de olyan szeretettel fogadtak, hogy másnap már úgy éreztem, mintha fél éve a csapattal lennék. Esténként együtt biliárdozunk, sokat beszélgetünk. Úgy érzem, elfogadtak.

Látja már a saját helyét a csapaton belül?

Még nagyon az út elején járunk, és nem tudom, hogy milyen szerepem lesz. A középpálya bármely posztján tudok játszani, de szívesebben segítem a támadásokat, mint hogy védekezzek. Természetesen azért dolgozom, hogy meghatározó tagja legyek a klubnak, hiszen nem azért jöttem, hogy csak úgy ellegyek, és majd elmondhassam, hogy megfordultam a Legiában. A célom, hogy minél többet fejlődjek.

Nikolics Nemanját nem véletlenül imádták a varsói drukkerek, hiszen kevés olyan meccs volt, amelyen nem szerzett gólt. Hogy érzi, ezzel kitaposta az utat az ön számára, vagy inkább pluszteher került a vállára azzal, hogy az elődje ennyire nagy kedvenc volt?

Talán mindkettőben van igazság, de inkább pozitívum, hogy Niko itt játszott, hiszen miatta hamarabb befogadtak, és a sokat emlegetett lengyel-magyar barátságot is nagyon érzem. Persze lesz majd egy kis teher rajtam, mert a szurkolók elvárják tőlem, hogy hasonlóan jó legyek, mint amilyen Niko volt.



Épp Nikolics egykori szekrénye lett az öné. Ön kérte, vagy a varsóiak ajánlották föl?

Amikor először bementem a stadionba, már ehhez a szekrényhez volt kikészítve a felszerelésem a másnapi edzésre. A klubnál úgy gondolhatták, az a normális, ha egy magyar helyére egy újabb magyar ül. Én ennek örülök, közben pedig bízom abban, hogy átragad rám az a sikerszéria, amit Niko bemutatott.

Játékperceket, gólokat, gólpasszokat illetően van konkrét elvárása önmagával szemben?

Annyi gólt biztos nem rúgok majd, mint Nikolics, hiszen nem befejező csatár vagyok, de én épp ebben szeretnék előrelépni. A célom, hogy több gólt szerezzek, mint a Fradiban. A védekezést, a támadást, a cselezést, a kis játékot megoldom, nekem a gólok hiányoznak csak a játékomból.

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt "Sokan nem hittek bennem" Úgy tudjuk, Pécsett nem mindenki bízott abban, hogy Nagy Dominikból komoly játékos lesz. A klub akkori tulajdonosa, Matyi Dezső például elképzelhetetlennek tartotta, hogy az akkor még vékonydongájú futballista bekerülhet a Ferencváros első csapatába, ám végül az idő azokat igazolta, akik hittek Nagy Dominikben. Sokat elmond a játékosról, hogy a Legia Warszawa végül egymillió eurós, holtversenyes klubrekordot jelentő összegért szerződtette. (Szintén egymilliót fizettek idén a lengyelek Artur Jedrzejczykért.) "Sokan nem hittek bennem, mert kicsit vékony voltam, vagy éppen Márton Gábornak - az akkori vezetőedzőnek - nem voltam szimpatikus, és meg sem adta az esélyt, hogy bizonyítsak" - mondta erről Nagy Dominik.

Lehet erre külön készülni?

Persze, kint lehet még maradni az edzés után 25-30 percig pluszban gyakorolni, de a játékszituáció egy meccsen teljesen más, mint egy gyakorláson. Jól tudom, csak úgy léphetek előre, ha vállalkozom. Egy kicsit önzőbbnek kell lennem, hogy gólokig jussak.

Megvan, meglesz önben ez az önzőség?

Erre törekszem. Én így jöttem ki, hogy mindenképp gólokat szeretnék szerezni.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a 21 év milyen kor egy focista életében. Sokan ekkorra már berobbannak, mások később érnek be. Ön a jövő tehetségének vagy többé-kevésbé már kiforrott játékosnak tartja magát?

Talán a kettő között vagyok valahol. Lejátszottam már pár mérkőzést az NB I-ben, és ha az életkoromat nézem, még jó 10-12 év állhat előttem, és a reményeim szerint nem a lengyel bajnokság lesz a végállomás, egy még erősebb ligában is szeretném majd még kipróbálni magam. Ehhez az kell, hogy a Legiában nagyon jó szezonokat fussak.

Bár nem egy korosztályba tartozik az egyaránt 29 éves Nikoliccsal és Guzmics Richárddal, hogyan tetszik az az irány, amelyet ők célba vettek, miután nemrég távoztak a lengyel bajnokságból? A csatár az Egyesült Államokba, a védő Kínába igazolt.

Ezen még egyáltalán nem gondolkodom, de mindenkinek a saját döntése, hogy mi vezérli, mi a célja. Nem hiszem, hogy bármit is rosszul csináltak volna, Niko és Guzmics is letette a névjegyét Európában, az új klubjaikban pedig ugyanolyan nehézségekkel fogják majd magukat szembetalálni, mint Lengyelországban. Biztos vagyok benne, hogy az új kihívások alapján választottak új ligát, hiszen egyik sem gyengébb, mint a lengyel bajnokság.

Elég hosszú, négy és fél éves szerződést írt alá Varsóban. Miért?

Nem fogok hazudni, a klubnak és nekem is az a célom, hogy minél előbb továbbadjanak, ezzel egy bizniszt tető alá hozva. A 3-4 éves szerződések szerintem normálisak egy ilyen magas vételárú átigazolásnál, mint amilyen az enyém is volt.

A Serie A-ból két klub is kereste. Miért nem az olaszokat választotta?

Sőt Amerikából is volt ajánlatom. Őszinte leszek, nem tartom magam még késznek a Serie A-ra, és mindenképp szerettem volna a fokozatosságot betartani. Úgy gondolom, a lengyel liga akár a Serie A-ra is felkészíthet. Fő szempont volt a választásomnál, hogy olyan csapatba szerződjek, amelyben folyamatos játéklehetőséget kaphatok.

Nem érzi magát olyan jó játékosnak, mint jó barátja, a Bolognába igazolt Nagy Ádám?

Ádám játékstílusa más, mint az enyém. De még ő sem meghatározó játékos a klubjában, kedden is elkezdtem nézni a meccsüket, majd láttam, nem játszik, ki is kapcsoltam a tévét. Vannak még nehézségei, de olyan játékintelligenciája van, hogy azzal a saját posztján éppen beleillik a Bolognába. Nagyon jó húzás volt a Bologna részéről, hogy megtalálta Ádámot, aki nem biztos, hogy más olasz klubban is ennyit tudna játszani, mert a többi csapatnál többnyire folyamatos előrejátékot követelnek. A mostani klubjába viszont tökéletesen beleillik.

Georgi Attila menedzser és Nagy Dominik a Legia mezével Forrás: Legia Warszava A menedzser véleménye Nagy Dominik ügynöke szerint nem lett volna jó választás, ha a 21 éves középpályás a Ferencvárosból Olaszországba igazol. "A Serie A-ban kevésbé hiszek, ha megnézzük, akik a magyar bajnokságból szerződtek oda, szinte mindannyian megégtek. Talán Nagy Ádám lehet az, aki meghozza az áttörést, szurkolok is neki. De még az ő esetében sem lehet kijelenteni, hogy biztosan jól választott" - nyilatkozta az Origónak Georgi Attila. A menedzser szerint a Legia Warszawa egy ideális átmenet lehet egy magyar labdarúgó számára, ahol megerősödhet. "Ez a bajnokság gyorsabb a magyarnál, jobban engedik a bírók a test-test elleni harcot. A Legia nagyon passzol Dominik stílusához. A célunk, hogy lépésről lépésre fejlődjön, és jusson majd el a top öt bajnokság valamelyikébe."

Georgi Attila a Chicagóba igazolt Nikolicsról megjegyezte, nagyon magasra tette a lécet. "Dominak kapaszkodnia kell, ha ezt át szeretné ugrani, de Nikolics abban mindenképp sokat segített, hogy a lengyelek másképp állnak hozzá a magyar labdarúgókhoz."

Nagy posztjáról megjegyezte, box-to-box, tehát a két 16-os között robotoló középpályásként jól szerepelt a Fradiban, hiszen a sprintek mennyisége és hosszúsága alapján kiemelkedik a magyar mezőnyből. "Ez fekszik neki, de a kreativitása folytán jóval előrébb kell játszania, hogy az energiáját inkább az építésbe, semmint a rombolásba fektesse. Nálam a csatárok mögött, akár egy szabad feladattal ellátott támadóként szerepelne."

Milyen volt a Ferencvárosban futballozni ősszel úgy, hogy már tudta, télen Lengyelországba igazol? A szurkolók azt láthatták, hogy élete formájában van.

Már a rajt előtti felkészülésnél éreztem, hogy ez a fél év jól sikerülhet, mondtam is az öltözőben, hogy figyeljétek meg, most jött el az én időm, válogatott leszek. Eleinte még döcögött a játékom, de egy-két meccs után már a régi önmagamat tudtam adni. Fiatal futballistaként még azért néha hullámvölgybe kerülök, de azt is tudom, hogy miért sikerült jól az őszi szezonom: éreztem a stáb abszolút bizalmát. Olyan játékosa lehettem a csapatnak, aki szabadon játszhat, akinek nem mondják meg, hogy mit, merre, hogyan tegyen, én pedig - éppen ezért - felszabadultan mentem ki minden meccsre. Ezzel együtt a varsói szerződésem aláírása után nem volt könnyű 100 százalékosan csak a Fradira koncentrálnom, tudat alatt végig bennem volt, hogy hamarosan átigazolok.

Ha majd, mondjuk 34 évesen, hazatér az NB I-be, melyik csapatot választaná?

Szívesen játszanék egyszer még a Fradiban.

Mi változott az Üllői úton, hogy a 2015/2016-os formának szinte nyoma sincs a bajnokikon?

Abban is van igazság, hogy a Fradi válogatott játékosai nem tudtak pihenni. Amikor mi már edzettünk, ők akkor mentek el egy hétre. Az új igazolásokkal sem tudtunk az elején megfelelően összeállni, nem tudtuk megszokni egymás játékstílusát. Kívánom a csapatnak, sikerüljön jól a felkészülése, hogy a szurkolók tavasszal majd újra a tavalyi bajnok Fradi játékát lássák viszont a pályán!

Mi kell ahhoz, hogy megvédje a címét a Ferencváros?

A legnagyobb probléma, hogy sok gólt kaptunk. Egyikre sem lehetett azt mondani, hogy kijátszottak volna minket, ehelyett egyéni hibák miatt kaptunk olyan gólokat, amelyeket egy évvel korábban talán egyszer sem. De a támadójátékon is változtatni kell, az egész csapatnak együtt kell lennie ahhoz, hogy javuljon a játék.

A Fradi-szurkolók kommentárokkal jelezték, rossz döntésnek tartják, hogy a klub nem tartotta meg önt. Mit szólt ehhez?

Nagyon jó ezt hallani, örülök, hogy ezt gondolják, de én megpróbálom megnyugtatni őket: ne gondolják azt, hogy rosszabb lesz a csapat a távozásommal, hiszen jöttek új játékosok, fiatal tehetségek is vannak a keretben, akik pótolni tudnak engem. Jólesik ez a pozitív visszajelzés, mert jelzi, hogy fontos játékosa voltam a csapatnak. De a futballban mindenki magasabb célokért küzd, és én is ezt tartottam szem előtt, amikor elfogadtam a lengyel ajánlatot. Nagyon szurkolok a Fradinak, hogy újra a csúcsra érjen!

Mi a véleménye a két új igazolásról, Bognár Istvánról és Botka Endréről?

Mivel magyarok mindketten, talán könnyen be tudnak majd illeszkedni a csapatba. Ismerem őket a válogatottból, játszottunk egymás ellen, és nem véletlenül voltak ott mindketten Bernd Storck keretében, Botkával együtt debütáltunk. Kérdés, hogy milyen gyorsan tudnak majd alkalmazkodni a közeghez, hiszen egész más a Fradi ellen, mint a Fradiban játszani. Ha meg tudják szokni a nyomást, akkor mindkét játékos erősítés lesz a csapat számára.

Storck meghívójánál számított, hogy az U20-as vb-n már együtt dolgoztak?

Nem hiszem, mert Új-Zélandon voltak, akik nálam jobban játszottak, és akiket jobban szem előtt tartott. Ami számított, hogy a tavaszi fél évemmel rászolgáltam arra, hogy behívjon. Mondta is az utolsó összetartásnál, hogy nincs egyszerű dolgom, mert a posztomon lévő társak nagyjából mindannyian külföldön játszanak, ezért legyek türelmes, meg fogom kapni majd az esélyt. Számomra a Legia választásánál első számú szempont volt, hogy a válogatottba is be tudjam verekedni magam. Maradhattam volna a Fradiban, jól éreztem volna magam, de akkor nem biztos, hogy reális esélyem marad a válogatottságra.

Kikérte a kapitány tanácsát a lengyel váltás előtt?

Leültem vele, beszéltünk pár szót, elmondta a gondolatait, a lengyel szerződés pozitív és negatív oldalát egyaránt megemlítette. Hasonlóan láttuk a helyzetet, a döntést rám bízta, amelyet én meg is hoztam.

Mi volt a negatív oldal? Hogy esetleg nem szerepel majd rendszeresen a Legiában?

Igen, miközben a Ferencvárosban jó helyem volt. A kapitány korábban mondta is, hogy látja, fejlődök a Fradiban, de továbblépésre lesz majd szükségem, és erre most sor is került.