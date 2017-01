Kisebb forradalmat hozna a focinkba az MLSZ megújult edzőképzése

A német szövetségtől "igazolt" Jörg Daniel lesz a jövőben a hazai edzőképzés irányítója. A 65 éves szakember nem akar mindent fenekestül felforgatni, és nem tartja magát mindent jobban tudó gurunak. Ő és Bernd Storck, aki a szövetség szakmai irányítójaként vett részt Daniel bemutatásán, is amondó, hogy csak a nyitott, tanulni akaró edzők számára van jövő a magyar fociban. Jörg Daniel helyettese Sisa Tibor lesz.

Jörg Daniel hosszú és impozáns szakmai önéltrajzot mondhat magáénak, Bernd Storck, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, egyben az MLSZ szakmai igazgatója ezért hangsúlyozta is, hogy milyen nagy nyereség a magyar futball számára, hogy sikerült a Német Labdarúgó Szövetségnél (DFB) több mint másfél évtizedet eltöltő szakembert Magyarországra csábítani.

Sisa Tibor (balra) és Jörg Daniel: a jövőben ők felelnek a hazai edzőképzés minőségéért Fotó: Mudra László - Origo

"Jörg Daniel nagyon tapasztalt szakember, 17 évet töltött a Német Labdarúgó-szövetségnél. Örülök, hogy a szintén több területen bizonyított Sisa Tiborral együtt csatalakozott hozzánk. Úgy gondolom, hogy már most is jó úton járunk, de a segítségükkel forradalmasíthatjuk az edzőképzést, részben a német labdarúgásban már bevált és kipróbált módszerek segítségével – elsősorban ami a játékosok fizikai méréseit és felkészítését illeti. A szakemberek segítségével szeretnénk egy kisebb forradalmat véghezvinni a magyar labdarúgásban – mondta Bernd Storck.

"Nagyon izgalmas és érdekes pillanat ez a számomra, örülök, hogy munkámmal segíthetem a magyar futball fejlődését. Több mint harminc éve vagyok az edzői szakmában, az utánpótlástól a felnőttekig minden korosztálynál dolgoztam – ezeket a tapasztalataimat szeretném megosztani a magyar kollégákkal - vette át a szót Jörg Daniel. - Nem a német megmondóember szeretnék lenni, tisztelem a magyar labdarúgást és annak szereplőit. Németországban is nemzetközi együttműködések segítségével dolgoztunk, mindig nyitott szemmel jártunk a világban, és ez a tervem Magyarországon is. Bernd Storck felkérése után még 2016-ban felmértem a körülményeket és a célokat, és rögtön úgy döntöttem, hogy belevágok. Fiatalnak érzem magam, alig 65 éves vagyok, rengeteg tervem van, érdeklődve várom a jövőt" - mondta.

Új módszerekre lesz szükség Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Egyelőre nem látja át teljes mélységében a rendszert, de mint azt az Origónak elmondta, miután az UEFA szabályozása nem ad sok mozgásteret, ezért először azokat a pontokat kell megtalálni a képzési rendszerben, ahol a magyar sajátosságokat érvényre lehet juttatni. Viszont, ha mindenhol az UEFA által meghatározott program alapján képzik az edzőket, akkor mi valamit mégiscsak rosszul csinálunk, hiszen nincs sem edzőnk az európai élvonalban (legalábbis olyan, aki itthon szerezte volna tudását, hiszen Dárdai Pál Berlinben képezte magát), sem jegyzett játékosunk.

"Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Amíg nem ismerem mélyebben az itteni viszonyokat, addig nem is szeretnék ebben a kérdésben véleményt nyilvánítani. De ez nem csak magyar sajátosság, a kisebb országokban, kisebb piacokon, például Svájcban vagy Ausztriában is megfigyelhető hasonló tendencia. Ahol több a csapat, erősebb a konkurencia, ott a fejlődésnek is nagyobb a tere" - válaszolta kérdésünkre Jörg Daniel, hozzátéve, nemcsak a képzés, hanem a továbbképzés is nagyon fontos része lesz a munkának.

Bernd Storck (jobbról) szava ezentúl is döntő lesz Fotó: Mudra László - Origo

A magyar és a német képzés közötti különbségek közül Bernd Storck a mérések fontosságát emelte kI: "A teljesítménydiagnosztikáról már korábban is nagyon sokat beszéltünk. Most csak az erőnléti kérdést szeretném kiemelni. Fontos, hogy azokat a tartalmakat, amiket Németországban már alapvetésnek tekintünk, itt is meghonosítsuk – mondta Bernd Storck, aki az Origo kérdésére azt is elmondta, hogy az edzőképzést korábban irányítü Szalai László távozását (a szakember Felcsúton folytatja a munkáját) követően hónapokon át keresték a megfelelő embert a posztra, míg végül sikerült megegyezni Jörg Daniellel, akinek az érkezését nagyon komoly nyereségként könyveli el.

Nem rövid távú program

Az elvárásokkal kapcsolatban Jörg Daniel úgy fogalmazott, hogy ő már azzal is elégedett lenne, ha látná, hogy a klubok, illetve az edzők elfogadják az új stáb által kialakított képzési irányt. Három év lehet az a legrövidebb idő, ami után már láthatóak lesznek a változások. De ez még nem garancia a sikerre.

Nem gondolom azt, hogy Magyarország belátható időn belül az európai top ligák közé kerül, de kiemelkedő képzési hely lehet, ahonnan nagyon jó játékosok kerülnek ki az európai bajnokságokba. Ez már siker lenne.

Benrd Storck nem szeretné években mérni a sikert, a szakmai igazgató csak annyit mondott, hogy hosszútávra tervez a szövetség. "A legfontosabb, hogy edző megszerezzék a szükséges tudást, amit aztán átültethetnek a klubokba is. Kinőhet egy új edzőgeneráció, ami a felnőttek mellett a fiatalokkal is magas szinten tud foglalkozni - ez nem egy-két év. Ráadásul mi csak három évente indíthatunk képzést, szemben, például, Németországgal, ahol erre évente van lehetőség. Egyébként az egyik célunk az, hogy a jövőben ez Magyarországon is így legyen."

Az Bernd Storck, Jörg Daniel és Sisa Tibor is kiemelte, hogy azoknak az edzőknek is folyamatosan képezniük kell magukat, akik már megszerezték akár már a legmagasabb edzői fokozatot is.

"Én tanuló típusú edző vagyok - mondta Sisa Tibor. - Bármerre jártam, mindenhol igyekeztem felszedni a lehető legtöbb tudást. A foci folyamatosan fejlődik, változik, átalakul, az edzőknek pedig muszáj követniük ezeket a folyamatokat" - mondta a szakember, aki először 1989 és 1994 között irányította a magyar utánpótlás-válogatottat, majd 2007-ben az U19-es Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet azzal a Gulácsi Péter, Németh Krisztián, Koman Vladimir és Kádár Tamás fémjelezte csapattal, amelyik a következő évben bronzérmes lett az U20-as világbajnokságon.

Sisa Tibor, amerre járt, mindenhol tanult valami hasznosat Fotó: Mudra László - Origo

Jörg Daniel is azt hangsúlyozta, hogy nyitott gondolkodású, tanulni akaró edzőkre van szükség a magyar fociban. Mint elmondta, még nem ismeri a magyar trénereket, úgyhogy nem tudja megítérlni, hogy valóban olyan zárkózottak-e, mint az egy kérdés során elhangzott.

Nyitott füleket keresnek

"Nem ismerem még a magyar edzőket, nem tudom, hogy mennyire zárkózottak. Az biztos, ha valaki minőséget akar nyújtani, annak muszáj nyitottnak lennie. Remélem, hogy nyitott fülekre fogunk találni, hiszen itt csak a fociról van szó, és semmi másról.

Az edzőképzés fókuszában kezdetben a Pro Licenc fog állni, majd sorra az A, B éc C licences képzések. Tavasszal 13 vagy 14 edző veheti át a Pro Licencét, és próbálhat meg elhelyezkedni a szakmában. Arra a felvetésünkre, hogy a 12 csapatos magyar élvonal, valamint a 20 csapatos NB II egy meglehetősen szűk piac az újabb és újabb pro licences edzők számára, Jörg Daniel a következőt válaszolta:

"Nem kell minden edzőnek okvetlen a legmagasabb szinten dolgoznia. Éppen ellenkezőleg, az is a program része, hogy magyar futball alacsonyabb osztályaiba, és főleg az utánpótlás-képzés területére is a legmagasabb szinten képzett edzők kerüljenek, akik aztán adott esetben átvehetik azoknak a helyét, akik nem tudnak, nem akarnak fejlődni."