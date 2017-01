Gyurcsó Ádámé a lengyel bajnokság legszebb gólja

Gyurcsó Ádám, a Pogon Szczecin magyar válogatott szélsőjének egyik gólját választották a lengyel élvonal, az Ekstraklasa legszebb 2016-os góljának a bajnokság honlapján meghirdetett szavazáson.

Gyurcsó a Wisla Krakow elleni november 19-i, 6-2-re megnyert találkozón egyébként is parádézott, hiszen négyszer vette be a vendégek kapuját. A szavazázon a második góljára lehetett voksolni, és jöttek is a voksok szép számmal.

Összesen 25 találatot jelöltek szavazásra, majd az első fordulót követően az öt legszebbet választották ki - írja az mlsz.hu. A döntőben új szavazás kezdődött, és akárcsak az első körben, itt is Gyurcsó Ádám góljára voksoltak a legtöbben. A magyar szélső a szavazatok 59.3 százalékát megszerezve végzett az első helyen.

Best goal in Ekstraklasa 2016!I'm so proud! ⚽️ Thank's for voting! Pogon Ádám Gyurcsó (@gyurcsoadi7) által közzétett videó, 2017. Jan 27., 23:28 PST