Nem igaz, hogy a magyar focisták megrekednek egy szinten

Bódog Tamás 18 évesen még korosztályának a legjobb magyar futballistája volt. Egy sörmeccsen szerzett térdsérülés azonban alapjaiban határozta meg a pályafutását, de még így is Bundesliga- és magyar válogatott játékos lett belőle. Meg van róla győződve, hogy az NB I játékosai nincsenek eléggé megterhelve, és arra is van ötlete, hogy miképp lehetne nemzetközileg versenyképessé tenni egy magyar klubot. A Bröndby másodedzője az Origónak arról is beszélt, hogy mi hiányzik a dánok új szerzeményéből, Kalmár Zsoltból, és volt németországi klubja, a Leipzig titkáról is szót ejtett.

1989-ben ifiként az év labdarúgója volt, később mégis csak ötször került be a felnőtt válogatottba. Van bármilyen hiányérzete a játékos-pályafutását illetően?

Tizennyolc éves koromban kerültem Pécsre, és amilyen jól indult a pályafutásom, olyan rosszul folytatódott. De ez a saját hülyeségem miatt történt így, mert egy téli szünetben a haverjaimmal teremfociztunk, és egy rossz mozdulat után a térdemben tulajdonképpen minden elszakadt.

Az orvosok azt mondták, örülhetek, ha még négy-öt évig focizni tudok majd. Ehhez képest Németországban még több mint két évtizedig játszottam úgy, hogy nem voltam soha teljesen százszázalékos állapotban. Ha nem sérülök meg, biztosan többre viszem, de ha mindent figyelembe veszek, azt mondom, elégedett vagyok a karrieremmel.

Jól értem, hogy a visszavonulásáig tulajdonképpen sérülten futballozott?

Régen, akinek ilyen komoly térdsérülése volt Magyarországon, bokától nyakig felvágták, így ez a műtét egyértelmű, hogy nem vált az előnyömre. A rehabilitációs kezelés továbbra sem erőssége Magyarországnak, de az én időmben pláne nem volt az.

Mainz-Stuttgart bajnoki 2004-ből. Bódog (b) fejpárbajt nyert a későbbi Eb-ezüstérmes Kevin Kuranyi ellen, akit nemrég a Haladás akart szerződtetni Forrás: AFP/Oliver Lang

1994-ben Pécsről egyből Németországba igazolt. Ennek a döntésének köszönheti, hogy jelenleg is külföldön edzősködhet?

Két évre terveztem, ehhez képest hosszú lett a légióskodásom. Beleszoktam a közegbe, közel kerültem a német labdarúgáshoz, ezért talán nem meglepő, hogy amit ott tanultam, azt próbálom továbbadni edzőként. Megadatott számomra, hogy a Mainznál Jürgen Klopp kezei alatt dolgozzak, aztán Mezey György segítségével fejlődhettem a Videotonnál, majd Ralf Rangnicket segíthettem Lipcsében. Nagyon jó szakemberekről beszélünk, de lassan eljön annak is az ideje, hogy vezetőedző legyek valahol.

Az utolsó magyar vb-csapat szövetségi kapitányáról megoszlanak a vélemények, van, aki a legjobb hazai edzőnek tartja, míg mások szerint vele kezdődött el a futballunk mélyrepülése. Egykori másodedzőjeként mit gondol róla?

Mezey György jó szakember, szakmailag nagyon sok mindent tud, rengeteget tanultam tőle. De van benne egy olyan makacsság, csökönyösség, ami nem feltétlenül segítette az utolsó 10-15 évét. Meg volt arról győződve, hogy a magyar játékosok egy bizonyos szinten megrekednek, ahonnan már nem lehet őket tovább fejleszteni. Néha más véleményen voltunk.

Mire gondol?

Amikor Németországból a Videotonhoz kerültem, a felkészülés elején azt mondtam, szerintem keveset edz a csapat, ő viszont úgy vélekedett, hogy a játékosokat nem lehet jobban terhelni, mert megsérülnek. Három-négyszer még elmondtam ezt a véleményemet, de nem tudtam meggyőzni.

Én most is úgy látom, hogy a magyar bajnokságban nincsenek eléggé leterhelve a játékosok, és ameddig eljutnak, az nem elég a nemzetközi színtéren.

Bajnokként miért kellett távoznia Mezeynek a Videotontól?

A nemzetközi kupában nem tudtunk úgy szerepelni, mint ahogy elvárták tőlünk.

A 46 éves szakember szerint Kalmár Zsolt előtt szép jövő áll Forrás: twitter.com/DieRotenBullen

Hogy látja, általános probléma ez a magyar csapatoknál, hogy nincsenek leterhelve a játékosok?

Dolgoznak, futnak, csak nem olyan minőségben, sebességgel és dinamikával, ahogyan kellene. A különböző képességű játékosokat sem szabad például ugyanúgy terhelni, tudományosabb oldalról kell a felkészítést megközelíteni.

A Vasas edzését közelről is láthattam, és feltűnt, hogy Ferenczi István erőnléti edzőként mennyire odafigyel arra, amit említ. Lehetséges, hogy ezért őrölte fel az ellenfeleit a hajrában a fővárosi klub, amely tavaly még majdnem kiesett az NB I-ből?

Ez csak úgy működik jól, ha a szezon elején bemérjük a játékosok, akiket aztán a kapott eredmények alapján készítünk fel a hosszú idényre. Egy 195 centis játékos nem tudja ugyanazt, mint egy 170 centis, az eltérő pulzusszámok alapján - például - más távokat kell futniuk, és így elérhető, hogy kihozzuk a futballista képességének a 90-100 százalékát. Ha mindenki ugyanakkora terhelést kap, akkor van, aki nem fogja bírni, ezért megsérül, míg más a 60. perctől már kész lesz az erejével. Ezért kell személyre szabott edzésterveket készíteni. Ahogy hallom, ma már Magyarországon is egyre inkább teret hódítanak a mérések.

Alexander Zorniger 2015-ben még a főnöke volt Lipcsében, ahonnan egyedül ment Stuttgartba edzősködni, a Bröndbynél viszont tavaly óta újra egy csapatnál vannak. Hogyan találtak ismét egymásra?

Lipcsében jól tudtunk együtt dolgozni, mivel hasonló a labdarúgásról alkotott nézetünk. A klubbal két osztályt is ugrottunk felfelé, a Regionalligából a Bundesliga II-ig repültünk, de őt 2015 februárjában kirúgták, mivel Rangnickkel, az akkori sportigazgatóval összeveszett. Nekem még két évig érvényes volt a szerződésem Lipcsében, és Rangnick megerősítette, hogy én maradok a pályaedző. Nyugodtan el is mentem nyaralni Mexikóba.

És mire kiért Mexikóba, már nem ön volt a pályaedző?

Amikor leszállt a repülőm, már hívott is, hogy ő veszi át a csapatot, és a Zornigert követő ideiglenes edző, Achim Beierlorzer lesz az egyik segédedzője. És mivel tudja, hogy én nem jöttem ki jól Beierlorzerrel, ezért rám nem számít. Húsz éve ismertük egymást, elvártam volna, hogy legalább még a szabadságom előtt szól. De végül is mindegy, az élő szerződésemet csak később bontottuk fel, majd Dániába igazoltam Alexszel, aki pár hónapig a Stuttgartnál is dolgozott.

Sérült térddel is Bundesliga-játékos lett belőle Forrás: DPA/AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit/Bernd Weissbrod

A Lipcsében benne volt, hogy idén ennyire jó szezont fusson?

Igen, benne volt, mert szisztematikusan választották ki a játékosaikat évről évre. Volt, aki lemorzsolódott az elmúlt évek felemelkedése alatt, de ez normális. Annak idején az Ulmmal ugyanazt átéltem játékosként, mint amit az első osztályt kiharcoló lipcsei futballisták. A csapattal a negyedik vonalból felkerültünk az elsőbe, de ott már nem sok sót ettem meg. A térdem miatt nem voltam gyors, egy jó Bundesliga II-es védőnek számítottam, így velem és a csapattársaimmal is az történt meg, mint ami a feljutás során a lipcseiekkel. A játékosok már nem tudtak hová fejlődni, hiszen azzal, hogy két osztályt is feljebb léptek, kihozták magukból a maximumot. Az elvárás viszont már nagyobb volt, és amikor Rangnickék átvették a csapatot, a tulajdonosok 50-60 millió eurót adtak erősítésre. A minőségi játékosokkal nagyon jól dolgoztak, és szenzációsan beépítették a csapatba azt a filozófiát, amit mi is képviseltünk. A csapat olyan gyorsasággal képes játszani, amivel meglepte az ellenfeleit a Bundesligában. Öröm nézni a Leipzig meccseit.

Georgi Attila A menedzser szemével Tamás egy nagyon felkészült, alapos, német mentalitású edző, aki az elmúlt évek alatt egy olyan műhelyben dolgozhatott, ami nagyon keveseknek adatik meg honfitársaink közül" - nyilatkozta Bódog menedzsere, Georgi Attila. "Egy olyan modern futballfilozófiát képvisel, aminek az eredménye a jelenlegi Lipcse szárnyalása. Remélem, hogy hamarosan ezt a tudást a magyar labdarúgás is kamatoztatni fogja, mert luxus, hogy egy ilyen képzett, ambiciózus edző a dán labdarúgásnak képezi a fiatalokat, és nem a magyarnak." Tamás egy nagyon felkészült, alapos, német mentalitású edző, aki az elmúlt évek alatt egy olyan műhelyben dolgozhatott, ami nagyon keveseknek adatik meg honfitársaink közül" - nyilatkozta Bódog menedzsere, Georgi Attila. "Egy olyan modern futballfilozófiát képvisel, aminek az eredménye a jelenlegi Lipcse szárnyalása. Remélem, hogy hamarosan ezt a tudást a magyar labdarúgás is kamatoztatni fogja, mert luxus, hogy egy ilyen képzett, ambiciózus edző a dán labdarúgásnak képezi a fiatalokat, és nem a magyarnak."

Az ön ötlete volt, hogy Kalmár Zsoltot megszerezze a Bröndby kölcsönben a Lipcsétől?

Jó viszonyban voltunk Németországban, figyeltem a pályafutását, próbáltam jó tanácsokkal segíteni, biztattam, amikor maga alatt volt.

Valóban én forszíroztam a megszerzését, mert tudom, hogy mire képes. A hozzáállása jó, csak nem kapta meg a lehetőséget, nekünk pedig szükségünk van fiatal, jó mentalitású játékosokra. Ő pedig mégiscsak egy Bundesliga-csapatnál volt edzésben, biztos vagyok abban, hogy a segítségünkre lesz. Ha nem lenne elég jó, nem szorgalmaztam volna a megszerzését, hiába magyar.

Lőw Zsolt, a Leipzig mostani másodedzője azt mondta Kalmárról, meg kell tanulnia a labda elleni játékot, hogy miképp kell sprintben letámadni, párharcokat nyerni. Ön szerint is ezek a hiányosságai?

A legnagyobb hátránya, hogy nincsen játékban, ezért nincsen önbizalma. Komoly konkurenciát hoztak a nyakára, és az edző persze, hogy a 10 millió eurós új igazolást fogja csapatba tenni, nem pedig azt, akiért csak másfél milliót fizettek ki. A megfelelő képességei megvannak, és eljuthat arra a szintre, hogy egyszer meghatározó legyen egy Bundesliga-csapatban. A Bröndby edzésein és a dán bajnokságban meg is szerezheti azt az alapot, ami ehhez szükséges.

Más magyar játékosokat is figyel?

Az összes magyar játékost figyelem, képben vagyok, de Georgi Attila menedzser is segít a tájékozódásban. Nagyon sok tehetséges játékos van Magyarországon, elég, ha megnézzük a Vasas vagy éppen a Honvéd fiataljait. Egy gond van csak, hogy mi nem tudunk mindenkit megvenni. Volt olyan, akit beajánlottak, tetszett is a Bröndbynek, de egymillió eurót kértek érte, egy ilyen játékos pedig a számunkra megfizethetetlen.

Alexander Zornigerrel (j) Lipcse után Dániában is együtt dolgozhat Forrás: Brondby.com

A Bröndby keretének az összértéke (17,45 millió euró) körülbelül másfélszerese a Ferencvárosénak (11,18 millió) a Transfermarkt becslése szerint. A magyar bajnokkal összevetve milyenek a dán klub lehetőségei?

A Fradinak nagyobb a költségvetése, több pénzt pumpálnak a csapatba. Nagyobbak a lehetőségei, nagyobbak az elvárások, csapatépítésben mi mégis előbbre tartunk. A Fradi több és jobb játékost tud igazolni, de ez nem baj, mert nekünk nem is az a célunk, hogy kész futballistákat szerződtessünk. Inkább próbálunk építkezni, saját nevelésű játékosokat kinevelni.

Mennyire volt meglepő tavaly, hogy a Bröndby kiejtette a Herthát az Európa Ligában?

Meglepetés volt a javából, egy Bundesliga-csapatot kiverni mindig nagy dolog. A Hertha most is ott van a Bundesliga élbolyában, komoly, erős csapat, nagy fegyvertény volt a győzelmünk, ezért is gondoltam, hogy esélyünk lehet aztán a főtáblára jutni a Panathinaikosz ellen. Csakhogy szerencsétlen vereséget szenvedtünk. A meccset magyar bírók vezették.

Ezt miért fontos kiemelni?

Örültem, hogy magyar játékvezetők lesznek, arra gondoltam, végre valakihez magyarul szólhatok. Vad II Istvánéktól aztán kaptunk két piros lapot, egy 11-est és egy lesgólt, 3-0-ra kikaptunk. A visszavágón aztán hiába vezettünk 1-0-ra, nem tudtuk kiharcolni a csoportkörbe kerülést.

Dárdai Pállal beszéltek a Hertha-Bröndby meccsek után?

Csak röviden, egy tétmérkőzés után - főleg a vezetőedző - ritkán van olyan állapotban, hogy hosszasan beszélgessen. De jól ismerem az egész berlini stábot, Petry Zsolt kapusedzőt vagy Rainer Widmayert, akivel egy csapatban is szerepeltem.

Jóban vannak Dárdaival?

Nem olyan a kapcsolatunk, mint játékosként volt, de most, télen is összefutottunk Pécsett. De ez már nem az a gyerekkori barátság, mint amikor még mindketten futballoztunk otthon vagy Németországban. A kapcsolatunk jó, de nem olyan intenzív, mint régen volt.

A Bröndby nagy meglepetésre kiejtette Dárdai Hertháját - igaz, utána a dánok sem tudtak főtáblára jutni Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Paul Zinken

Mennyire véletlen, hogy éppen Pécsről került ki két magyar edző is Európába?

Magyarországon Garami József olyan képzést és szemléletet adott tovább nekem a legelején, ami meghatározta a sorsom. Pali már a családjából hozta magával a futball iránti szeretetet, miközben hihetetlen szorgalommal és munkabírással dolgozott. Egy klubnál volt 15 évig, ahol ikon lett, utána pedig megadatott számára, hogy a Herthánál edzőként is maradandót alkothasson. Ő pedig élt is a lehetőséggel ott, ahol játékosként is annyira tisztelték.

Hogy látja, fog még Magyarországon dolgozni?

Komoly kihívásnak tartanám, ha egy olyan ambiciózus klub hívna, ahol fel lehet építeni egy nemzetközi kupaindulásra is esélyes csapatot. Úgy érzem, sikeresen lehetne dolgozni otthon azzal a filozófiával, amelyet 20 éven át tanultam Németországban. A magyar klubcsapatok nemzetközi szinten rosszul szerepelnek, változtatni lehetne azon, hogy ne csak egy kört menjenek a Európában.

Miben látja a legnagyobb problémát?

Az edző felelőssége, hogy mit játszanak a csapatok. A saját 16-osuknál bekkelnek, vagy kevés érintésen alapuló, visszatámadó, gyors focit játszanak stabil védekezéssel. De a többség a biztonságra törekszik, nem arra, hogy az ellenfelet megdolgozza, és itt nem feltétletlenül a magyar edzőkre gondolok. Pedig utóbbit kellene alkalmazni, és erre igenis képes lenne egy magyar csapat is.