Storck: A magyar edzők nem versenyképesek nemzetközi szinten

A magyar edzőképzés korábbi vezetője, Szalai László az Origónak adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy szerint óriási hiba lenne annak a három évnek az eredményeit lerombolni, amikor ő vezette az edzőképzést. Eközben Szalai elismerte, hogy a magyar futballedzők eredményessége az elmúlt három évtizedben megkérdőjelezhető volt. A témában a lenti közleményt juttatta el hozzánk Bernd Storck szövetségi kapitány és sportigazgató. A közleményt változtatás nélkül közöljük.

"Természetes, hogy a szakemberek, kollégák véleménye különbözik adott kérdésekben, sokan, sokféleképpen ítélhetik meg a magyar labdarúgásban az edzőképzés múltját és jelenét is. Az viszont tény, hogy jelenleg a magyar edzők nem versenyképesek a nemzetközi futball piacán. Ezen változtatni kell!

Sotrck reagált Szalai szavaira Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

Az elmúlt években pozitív folyamatok indultak el, ám az nem kétséges, hogy további változtatásokra, innovációra – vagy ha úgy tetszik – forradalmi újításokra van szükség. Olyan rendszer felépítésében kell gondolkodnunk, amely személyektől függetlenül képes garantálni a naprakész, versenyképes tudást az edzőképzésben résztvevő sportszakemberek számára.

Az én ambícióm, minden erőfeszítésem, munkám azt a célt szolgálja, hogy a magyar edzők – a nagy elődökhöz méltó módon – újra versenyképesek legyenek a világ futballjában. Ennek érdekében eltökélt vagyok abban, hogy modernebb eszközöket, módszereket és tudást importáljunk a magyar futballba, és bocsássuk azt a fejlődésre nyitott edzőink rendelkezésére.

Nagyon örülök, hogy sikerült megnyernünk Jörg Danielt a közös ügyünk számára, hiszen az utánpótlás- és az edzőképzés terén szerzett évtizedes tapasztalata nagy segítségünkre és hasznunkra lesz. Az ő feladatai közé tartozik majd – többek között – a jelenlegi helyzet elemzése, és a területről alkotott átfogó kép kialakítása is.

Jürg Daniel (jobbra) az edzőképzés új vezetője Fotó: Mudra László - Origo

Legyen mindenki számára egyértelmű: sportigazgatóként és szövetségi kapitányként is a magyar edzők sikerességében vagyok érdekelt, és nagy öröm az is, hogy egyre több helyen – így például a Szalai Lászlót is foglalkoztató Puskás Akadémiánál is – nyitottak a velem való együttműködésre."

