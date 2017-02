Hazai győzelemmel indította a 2017-es évet a Ferencváros labdarúgócsapata, Thomas Doll együttese a téli átalakulást követően 2-1-re legyőzte a Budapest Honvédot a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, így előnyből várhatja a forduló rangadójának visszavágóját.

Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Ferencváros-Budapest Honvéd 2-1 (1-0)

Bp., Groupama Aréna, 6817 néző. Jv.: Iványi Z.

FTC: Dibusz - Botka, Koch, Leandro, Sternberg - Gera, Dilaver, Kleinheisler (Hajnal 80.) - Moutari (Radó 84.), Böde, Djuricin (Lovrencsics 90.). Kispad: Holczer, Hüsing, Bognár, Varga. Vezetőedző: Thomas Doll.

Bp. Honvéd: Gróf - Ikenne-King, Lovric, Kamber Laczkó (Baráth 52.) - Hidi, Nagy G., Gazdag (Vasiljevic 80.), Holender (Kabangu 57.) - Eppel, Lanzafame. Kispad: Horváth A., Bobál B., Koszta, Zsótér. Vezetőedző: Marco Rossi.

Gól: Moutari (33.), Leandro (52.), ill. Lanzafame (89.)

Egy nap eltéréssel kerek két hónapot kellett várni, hogy a Ferencváros december 10. után ismét tétmérkőzésen lépjen pályára a Groupama Arénában, 2017 első összecsapásán a Budapest Honvéd volt a téli átigazolási szezonban jelentősen átalakult zöld-fehérek vendége.

Bár a szurkolók kiéheztetése ellenére közel sem telt meg a Fradi stadionja, a hangulatra azért nem lehetett panasz, hiszen Kispestről is szép számban érkeztek vendégszurkolók, akik ha mennyiségben nem is, hangerőben egyértelműen felvették a versenyt a hazai drukkerekkel.

63 nap szünet után ismét tétmeccsnek adott otthont a Groupama Aréna Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Ez nem az őszi Fradi

A Ferencváros az NB I tabellájának negyedik helyén fejezte be a magyar bajnokság őszi felvonását, négy ponttal lemaradva az élbolytól. A klub vezetése nem volt elégedett a címvédő teljesítményével, így a keret harmadát kicserélte. Hét játékos távozott (köztük két kulcsember, Cristian Ramírez és Nagy Dominik), míg nyolc új igazolás érkezett, akik közül a legnagyobb név a magyar válogatott Kleinheisler László, a szombat esti mérkőzés szempontjából a legérdekesebb pedig Botka Endre, aki pont Kispestről érkezett a Fradihoz. Meg is találta őt néhányszor a piros-fekete tábor.

A remek őszi hajrával az NB I második helyéig felkapaszkodó Honvédnál nem történt nagy átalakulás a télen, a keret három új játékosa közül egyedül a Paksról kölcsönbe érkező Laczkó Zsolt kapott lehetőséget a kezdőben Marco Rossi vezetőedzőtől.

Thomas Doll az őszihez képest egy új Ferencvárost szeretett volna látni a pályán, ezt egyértelműen jelezte azzal, hogy kezdőcsapatában öt új igazolás kapott helyet. A védelemben Botka Endre, Julian Koch és Janek Sternberg, a középpályán Kleinheisler László, a támadósor jobb oldalán pedig az orosz Anzsi Mahacskalától igazolt Amadou Moutari.

A két csapat a 2016-2017-es szezonban mér kétszer találkozott egymással, mindkét találkozót egy góllal nyerte meg a Ferencváros (0-1 és 3-2), így a közelmúlt eredményei és a hazai pálya a Fradi, az összeszokottság viszont a Honvéd mellett szólt a kupacsata első felvonásán.

Laczkó Zsolt (86) a mérkőzés negatív főszereplője lett Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A találkozó lüktető tempóban indult, nyoma sem volt tapogatózó futballnak. Az 5. percben Böde Dániel cselezte ki a kispesti kapust, de kisodródva csak az oldalhálót találta el. A 7. percben Hidi Patrik egy fantasztikus csavarással vette célba a hosszú felső sarkot, Dibusz Dénes a levegőben úszva, ujjheggyel tolta szögletre a labdát.

Tiszta gólhelyzetekben nem mutatkozott meg, de összességében a Ferencváros uralta az első félidőt. Thomas Doll sokat idegeskedett az oldalvonalnál, de inkább a 75 százalékban vadonatúj védelem bizonytalanságaival akadt problémája a német mesternek, mintsem a középpályával, ahol jól működött a válogatottban már összeszokott Gera, Kleinheisler páros, vagy a támadókkal. A Honvéd inkább a széleken tudott a hazai védelem mögé kerülni, Davide Lanzafame ezen az estén is megmutatta párszor, hogy ő az NB I egyik legtechnikásabb játékosa.

Fél óra elteltével mégsem az olasz támadó, hanem a Fradi egyik újonca, Amadou Moutari ünnepelhetett, aki Laczkó Zsolt hibáját kihasználva labdát szerzett és gólra is váltotta ziccerét a 33. percben (1-0). A 23 éves szélső a gólja után egyből a földre rogyott, sokan azt hitték, hogy imádkozni, de kiderült, hogy egy rúgás miatt fájlalta a lábát.

Már most látszik: Moutari komoly erősítést jelenthet a Ferencvárosnak Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Nem kellett tehát sokat várni a 21-szeres nigeri válogatott első ferencvárosi góljára, a villámgyors, bal lábas szélső gyorsaságából még sokat profitálhat tavasszal a Doll-csapat.

Izgalmasan zárult az első játékrész: az utolsó két percben a Honvéd és a Ferencváros is eltalálta a felső lécet, az egyik oldalon Lanzafame egyenlíthetett volna, míg a túloldalon Moutari járt közel a duplázáshoz.

Nem dőlt el minden

A második félidőt intenzív letámadással indította a Ferencváros, és ez láthatóan nem ízlett a Honvédnak. Az első gólnál is hibázó Laczkó Zsolt sárga lapot kapott Böde lerántásáért, a szabadrúgásból szöglet, a szögletből pedig gól lett, Leandro bólintott közelről Gróf kapujába az 52. percben. Marco Rossi érthetően elégedetlen volt Laczkó teljesítményével a kispesti védelem bal oldalán, így 2-0 után azonnal cserére szánta el magát, Baráth Botond ugrott be a friss szerzemény helyére.

Kleinheisler László jól megértette magát Gerával, győztes mérkőzésen debütált új klubjában Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A második gól után a pályán és a lelátón is egyre feszültebb lett a hangulat, repkedtek a sárga lapok, a Honvéd azonban percről percre bizonytalanabbá vált, a Ferencváros főként Marco Djuricin révén sorra alakította ki a gólszerzési lehetőségeket, de az eredmény nem változott.

A Honvéd nem adta fel a párharc szempontjából létfontosságú idegenbeli gól megszerzésének reményét, de csak későn találta meg az ellenszert a saját térfelén jól záró, a labdaszerzésekből gyors ellentámadásokat vezető Fradival szemben: a 89. percben egy szöglet után Davide Lanzafame talált közelről a kapuba, és tartotta életben a Kispest továbbjutási reményeit.

Összességében megérdemelten nyert 2-1-re a Ferencváros, de az utolsó előtti percben szerzett szépítő gólnak köszönhetően a Honvéd is bizakodva várhatja a hazai visszavágót. Dicséret illeti a kispesti szurkolókat is, akik kétgólos hátrányban is szünet nélkül éltették csapatukat, illetve a lefújás utáni percekben sem hagyták abba az éneklést.

A Honvéd nyitva hagyta a továbbjutás kérdését Fotó: Adrián Zoltán - Origo

Az már most látszott, hogy Thomas Doll átalakuló csapata sokat javulhat tavasszal, főleg akkor, ha a védelmet is sikerül összehangolni. Kleinheisler László egyértelműen stabilitást és erőt adhat a középpályának, míg Moutari az első meccsen mutatott teljesítménye alapján a szezon egyik nagy igazolása lehet.

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének többi mérkőzésén:

Zalaegerszegi TE (NB II)–Újpest 1–4

Dorogi FC (NB II)–Vasas 1–2

Csákvár (NB II)–Soproni VSE (NB II) 2–1

Érdi VSE (NB III)–Budafoki MTE (NB III) 2–1

Mezőkövesd–Gyirmót FC Győr 0–0