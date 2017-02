Vasas-Haladás Újpesten, Újpest-Fradi Kecskeméten?

Nagyon úgy néz ki, hogy ezzel a lehetetlen helyzettel köszönt ránk az NB I-es focitavasz. A cím első felével nincs semmi baj, a második része viszont egy meglehetősen kusza helyzet eredménye, amiben az ügy két lila-fehér főszereplője sehogy sem találja a közös nevezőt. Egy, a magyar labdarúgásra jellemző szövevényes történet, amelyben a két újpesti szereplő elbeszél egymás mellett.

Történt, hogy az újpesti Szusza Ferenc Stadiont felújították, így az addig ott játszó Újpest FC-nek albérletbe kellett költöznie, amíg be nem fejeződik a felújítás és vissza nem térhetnek új otthunkba. A munkálatok a vártnál sokkal lassabban haladtak, ráadásul egy novemberi bejáráson a stadiont bérlő és használó NB I-es futballcsapatot működtető Újpest FC Kft. szakértői 63 problémát vettek föl a hibajegyzékbe.

A november 22-re tervezett átadás csúszott, az Újpest pedig maradt albérletben: tavasszal ez még a Vasas Fáy utcai stadionja volt, azonban miután az őszi idény végéhez közeledve az Illovszky Rudolf Stadiont is elkezdték átépíteni, a lila-fehéreknek újfent költöziük kellett – ettől fogva Kecskemét lett az otthonuk. És marad is. Jó eséllyel a csapat az egész tavaszi idényt Kecskeméten tölti majd – miközben a Vasas használhatja a 800 millió forintból felújított Szusza Ferenc Stadiont.

Nyitva van a pálya, de vajon ki játszik rajta? Forrás: Újpesti TE

„Arra, hogy a stadionban ki fog játszani, az ÚTE-nek nincs semmi ráhatása – szögezte le az Origo megkeresésére Őze István, az ÚTE klubigazgatója. Mint elmondta nekik az NB I-es csapatot üzemeltető kft-ben egy-két százalék részesedésük van, ami jól jött akkor, amikor meg kellett menteni a csőd fenyegette nagycsapatot. Amikor az Újpest FC Kft. felmondta az ÚTE-val fennálló utánpótlásnvelelési megállapodást, akkor utóbbi közölte, hogy immár megváltoztak a szándékai a stadion használatát illetően.

Miután az ÚTE-nek nincs felnőtt csapata, nekik igazából a stadionra sincs szükségük, ezért tőlük azt elvileg bárki használhatja – de, mint azt Őze István hangsúlyozta, ők azt szeretnék, ha az Újpest játszana az újesti stadionban. De ahhoz, hogy egy csapat ott játszhasson alá kell, hogy írjon egy szerződést a vagyonkezelői jogokkal felruházott Nemzeti Sportközpontokkal (NSK).

Ha ez az Újpest lesz, akkor ők fogják használni a stadiont, ha a Vasas írja alá a szerződést, akkor pedig ők. De miután a két csapat sorsolása előreláthatóan nem keresztezi egymást, ezért annak sem lenne akadálya, hogy mindketten használják a pályát" – mondta Őze István.

Időközben már meg is érkezett az IV. kerületi önkormányzattól a használatbavételi engedély, azaz papíron nincs akadálya, hogy ott rendezzék a Vasas-Haladás meccset.

Már csak az MLSZ szabályzata által előírt beléptetőrendszert kell felszerelni, hogy a létesítmény megfeleljen a rendőrség, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem által támasztott követelményeknek.

„A beléptetőrendszert az MLSZ vette meg, szerelte föl minden stadionban, majd az üzemeltetésükre és a karbantartásukra szerződést kötött a klubokkal. Mérkőzést csak akkor lehet rendezni, ha ez az eszköz be van üzemelve."

A Szusza-stadionban a felújítás előtt üzemelő beléptető rendszert – mint azt Őze egy, az M4 Sport Sportreggeli című műsorában adott interjúban elmondta – a kft. szerelte le a felújítás idejére, most pedig – az ügyvezető által nem ismert okokból – nem szerelik vissza.

Így a Vasas várhatóan egy másik biztonsági rendszert fog üzembe helyezni. Őze István szerint az ÚTE „próbál katalizátora lenni" annak, hogy a Szuszában meccset rendezhessenek február 19-én szombaton. Amennyiben a stadion minden feltételnek meg fog felelni, illetve a Vasas aláírja a szükséges szerződést az NSK-val, akkor ők használhatják az újpesti létesítményt a tavaszi idényben. Az Újpest pedig marad Kecskeméten, ahol március 4-én a Ferencvárost fogadja első „hazai" meccsén.

Legközelebb Kecskeméten lesz látható ez a kép Forrás: Újpest FC

Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezetője egy héttel az első tavaszi, azaz a 20. forduló előtt úgy kalkulál, hogy az újpesti Szusza Ferenc stadionban fogadják a Haladást.

Jó eséllyel Újpesten fogjuk játszani az első tavaszi mérkőzésünket – mondta az ügyvezető az Origo kérdésére. – Még folynak az egyeztetések a felújításokat irányító Nemzeti Sportközpontokkal, illetve az MLSZ-szel is természetesen."

Arra a kérdésre, hogy milyen esélyeik vannak, illetve, hogy milyen készültségi állapotban van a Szusza Ferenc stadion, Vancsa Miklós nem tudott válaszolni. „A jövő heti közös bejáráson minden kérdésre választ kapunk, akkor fog kiderülni, hogy mi lesz a végleges döntés." Az idő azonban szorít, így feltételeztük, hogy az angyalföldieknek van B tervük arra az esetre, ha a jövő heti bejáráson elbukna az újpesti stadion.

Úgy készülünk, hogy nem lesz akadálya annak, hogy Újpesten játsszunk, viszont, ha valami mégis közbe jönne, akkor van B tervünk. Ebben az esetben szóba jöhet az MTK stadionja, az Új Hidegkuti Nándor stadion, de az is lehet, hogy vidékre fogunk menni."

Az ügyvezető hangsúlyozta, minden klubnak közös érdeke, hogy az albérletbe kényszerülő csapatok mindegyike megtalálja átmeneti otthonát. „A bajnokságot le kell játszani, itt nincs mese! Azokat a klubokat, amelyeknél folynak a felújítások, átalakítások, segíteni kell, hogy megoldást találjanak. Rá kell hatni a klubokra, hogy ez a helyzet megoldódjon, mert láthatóan pár évig még eltart, mire minden csapat visszaköltözhet a saját stadionjába."

Roderick Duchatelet, az Újpest FC elnöke, tulajdonosa véleményét sem ismerhettük meg ebben a szövevényes ügyben Forrás: MTI/Illyés Tibor

A történet harmadik szereplőjét, az Újpest FC Kft.-t is megkerestük kérdéseinkkel. Dr. Gyarmati Eszter az Újpest FC Kft. ügyvezető igazgatója először válaszolt felvetéseinkre, majd a nyilatkozatot visszavonta, egyben arra tett ígéretet, hogy érdeklődésünk esetén az Origónak hajlandóak külön nyilatkozni. Mi azonban azt szerettük volna, ha ebben az összeállításban szólal meg az Újpest FC Kft. képviselője. Már csak azért is, mert jelenleg úgy néz ki, hogy ennek a történetnek a két újpesti szereplője elbeszél egymás mellett. Ami legalább annyira érthetetlen, mint ez az egész történet. Mint ahogyan azt is nehéz lesz az újpesti drukkereknek elmagyarázni, hogy miközben a Vasas simán használhatja az újpesti Szusza Ferenc stadiont, addig az Újpestnek miért Kecskeméten kell fogadnia a Ferencvárost.