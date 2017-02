Csányi Sándor: Kötelező kijutnunk a 2020-as Eb-re

Csányi Sándor szerint a magyar fociválogatottnak szinte kötelező kijutnia a 2020-as Európa-bajnokságra, amelyen Budapest is a rendezhet csoportmérkőzéseket. Az MLSZ elnöke úgy véli, Egervári Sándor és Pintér Attila keze is benne van a válogatott sikerességében.

"Erre az Eb-re szinte kötelező a kijutás. Sohasem rendeztünk még Európa-bajnokságot, és az után az eufória után, amely a csapat franciaországi szereplését kísérte, megérdemelné a közönség. Óriási lökést adna az egész sportágnak a sikeres hazai szerepelés, már most meg kell kezdeni beépíteni a csapatba azokat a fiatalokat, akikre kétezerhúszban számíthatunk" - nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Csányi Sándor.

Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Arra a felvetésre is reagált, hogy egyes hírek serint a korábbi magyar sikerkapitány, Dárdai Pál és az MLSZ, illetve Bernd Storck viszonya ma már nem felhőtlen. "A válogatott sikerében több szövetségi kapitány munkája benne van Egervári Sándortól Pintér Attilán és Dárdai Pálon át Bernd Storckig. Ami a szakmai teljesítménye mellett Dárdai szerepét talán kiemeli, az az, hogy a teljesen újszerű, nyílt kommunikációra épülő magatartása visszaadta a hitet a játékosoknak és a szurkolóknak is abban, hogy sikerülhet. Ez nagyon fontos, hiszen a meccsek nagy része is fejben dől el. A történtek után teljesen érthető, hogy Pali kitüntetett figyelemmel kíséri a válogatott munkáját és eredményeit, de azt se felejtsük, hogy a pótselejtezőre és az Eb-meccsekre már új stábbal készült a csapat."

Csányi Dárdai egyik Eb utáni nyilatkozatára úgy reagált, hogy a vb-selejtezőn csak a továbbjutás lehet a cél. "Azért szólaltam meg, mert úgy éreztem, hogy sokan ezt figyelmen kívül hagyják, és leértékelik Bernd Storck munkáját. De különösebb ellentétet nem tapasztalok, tudtommal rendszeresen beszélnek egymással az urak, a véleménykülönbség pedig normális jelenség. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a válogatott és Dárdai Pál is sikeres legyen."

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az MLSZ elnöke arról is beszélt, hogy miért nem sikerül feljebb tornászni az NB I-es nézőszámot. "Itt a legnagyobb a lemaradásunk a terveinkhez képest. Az okokat folyamatosan kutatjuk, és nem könnyű egyértelmű válaszokat adni. Vannak klubok, amelyek nagyszerű marketingtevékenységet végeznek, mégsem jönnek a nézők, mások nem fordítanak nagy figyelmet erre, mégis a jobbak között van náluk az átlagnézőszám. A játék minősége és a siker a legfontosabb tényező, de itt sem mindig közvetlen az összefüggés. Bízunk benne, és erre stratégiát is kidolgozunk, hogy ha elkészülnek az új stadionok, befejeződik a rekonstrukció, és hazatérhetnek a klubok meg a szurkolók a megújult, korszerű pályákra, elindulhat a nézőszám növekedése. Azért is várom ezt, mert kimondottan jó mérkőzéseket is lehet látni a magyar bajnokságban."

Storckról megemlítette, hogy a kapitánynak jelentős hibát kellene elkövetnie ahhoz, hogy megvonja az MLSZ tőle a bizalmat. Kiemelte, hogy néhány klubnál túl sok a játékos. "A béreknek még mindig körülbelül harminc százalékát fizetik ki olyanoknak, akik egyáltalán nem játszanak."

Elismerte, hogy a 2020-as budapesti Eb-csoportmeccseknek otthont adó új Puskás Ferenc Stadion később lesz kész, mint tervezték. "Március elején aláírják a megállapodást a kivitelezésről, és 2019 novemberében szeretnénk megrendezni a nyitómeccset. Vagyis egy kicsit késve, de még idejében."

A foci-Eb-t élete legnagyobb élményének nevezte: "Minden túlzás nélkül állítom, azok a napok, amelyeken a pótselejtezőket és az Eb-meccseket vívtuk, életem legboldogabb napjai közé tartoznak."