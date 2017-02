Orosz Pál: Lipcsei Péter marad a Fradinál

Hiába próbálnak éket verni az FTC egykori kiválósága és a klub vezetése közé, Lipcsei Péter a Fradi kötelékében volt, van és lesz - nyilatkozta Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

Több lap arról cikkezett a múlt héten, hogy Lipcsei Péternek távoznia kell a Ferencvárostól, ahol most az NB III-as csapatot vezeti. Mi igaz ezekből az értesülésekből?

Semmi sem igaz. Miközben az FTC vezetése igyekszik folyamatosan fejleszteni a klubot, arra is nagyon ügyel, hogy ápolja a hagyományokat, tisztelje és megbecsülje a legendákat. Ilyen legendás alakja a Fradinak a klubrekorder Lipcsei Péter, aki évek óta edzőként erősíti az egyesületet. Minden ellenkező híreszteléssel szemben

Lipcsei Peti a Fradi kötelekében marad a jövőben is.

Az FTC kiválósága és a klub vezetése közé hiába próbálnak némelyek éket verni, Péterrel kifejezetten remek a klub elnökének, Kubatov Gábornak a viszonya, kölcsönös a tisztelet. Én is nagyszerű kapcsolatot ápolok Petivel hosszú évek óta, függetlenül az éppen aktuális pozíciómtól, pontosan tudjuk, a Fradi mivel tartozik neki és ő is tisztában van azzal, hogy a klub vezetése számít a munkájára.

Orosz Pál Forrás: s'micheller photography/Micheller Szilvia

Mi lehetett az ügy hátterében, hogyan merülhetett fel ez a hír?

Vannak olyan blogok és szurkolói csoportok, amelyeknek érdekük, hogy szándékosan zavart keltsenek a fejekben és az sem befolyásolja őket, ha ezzel ártanak annak a klubnak, aminek állítólag szurkolnak. Azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy azok, akikről beszélek,

magukra hagyták a csapatot és a Fradit például az ősi rivális Újpest elleni Magyar Kupa-döntőben is. Az én édesapám, aki 1934-ben született és 2014-ben hagyott itt minket, és aki 1952-1966 között a Fradi játékosa volt, nem hogy nem játszhatott egy Újpest elleni kupadöntőn, de nem is láthatott ilyet, hiszen az utolsó 1933-ban volt. De nem csak ő, hanem Albert Flóri bácsi, Nyilasi Tibi, Simon Tibi, és Lipcsei Peti sem... És ezek a csoportok inkább kint maradtak és nem szurkoltak Gerának, Bödének... És sorolhatnám az egész csapatot az Újpest elleni történelmi kupadöntőről. A beléptető rendszer itt már csak egy szimbólum, mindenki tudja, hogy nem arról van szó. Közel 100 ezren szkenneltek és senkinek semmilyen problémája nem volt ebből. Az viszont már tényleg felháborító, hogy egy olyan klubikont, mint Lipcsei Peti, szintén eszközül próbálnak használni a saját céljaikra. Az NB III-as csapat jövőjével kapcsolatos szakmai terveket próbálják felhasználni arra, hogy szembefordítsák egymással Lipcsei Petit és a klub vezetését. Hogy egyértelmű legyen, még egyszer hangsúlyoznám, Lipcsei Péter a Fradi kötelekében marad a jövőben is. Segítjük a szakmai kiteljesedését, s ő ebben remek partner, szeretne tanulni, fejlődni.

Orosz Pál Forrás: s'micheller photography/Micheller Szilvia

Bár még nincs végleges szakmai döntés az NB III-as csapat ügyében, körvonalazódik-e már az elképzelés?

Nem titok, a klub utánpótlás-igazgatója, a Borussia Dortmund utánpótlását hosszú évekig irányító Theo Schneider a kiemelt U19-es bajnokságot szakmailag hasznosabbnak tartja, mint az NB III-at, ő a jövőben nem látná indokoltnak a második csapat szerepeltetését. Ez azonban csak az elképzelések egyike, nem született még végső döntés, sok mindent kell mérlegelnünk a vezetéssel és Kubatov Gábor elnök úrral együtt. Akármilyen végleges döntésre jutunk, ahogy minden ilyen esetben, a klub hivatalos kommunikációs felületén, a Fradi.hu oldalon fogunk tájékoztatást adni. Amit bizton állíthatok, hogy Lipcsei Peti a Fradi kötelékében volt, van és lesz.